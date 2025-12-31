  1. Inicio
  2. · Entretenimiento

Muere Isiah Whitlock Jr., icónico actor de The Wire, a los 71 años en Nueva York

El intérprete, de 71 años, falleció en Nueva York tras una breve enfermedad, según anunció su agente Brian Liebman en redes sociales este martes

  • Actualizado: 31 de diciembre de 2025 a las 06:30
Muere Isiah Whitlock Jr., icónico actor de The Wire, a los 71 años en Nueva York

Con una trayectoria de más de cuatro décadas en cine y televisión, Whitlock Jr. dejó su sello en producciones emblemáticas como 'Goodfellas', BlacKkKlansman y Veep, convirtiéndose en un rostro imprescindible de Hollywood y colaborador frecuente del director Spike Lee.

 Foto: shutterstock

Nueva York, Estados Unidos.- El actor estadounidense Isiah Whitlock Jr., muy conocido por su papel del senador corrupto Clay Davis en la serie 'The Wire', falleció a los 71 años en Nueva York, según informó este martes su agente, Brian Liebman, en redes sociales.

"Con tremenda tristeza comparto el fallecimiento de mi querido amigo y cliente Isiah Whitlock Jr. Si lo conocieron, lo amaron. Un actor brillante, aún mejor persona", indica parte del mensaje publicado por el agente en Instagram, junto a una foto de ambos.

Las muertes que sacudieron Hollywood en 2025: de David Lynch a Robert Redford

De acuerdo con la revista Deadline, que cita al agente, Whitlock Jr. falleció tras una breve enfermedad que no detalló.Whitlock Jr., nacido en South Bend (Indiana) en 1954, tenía una larga trayectoria en cine, con frecuentes colaboraciones con el director Spike Lee en películas como 'BlacKkKlansman', 'Da 5 Bloods', 'She Hate Me', '25th Hour', 'Red Hook Summer' and 'Chi-Raq', indica la revista Variety.

Precisamente fue en una de esas películas, '25th Hour', donde su manera de pronunciar la palabra 'shit' (mierda), alargando la vocal, se convirtió en un sello personal que repetiría en otros proyectos y pasaría a formar parte de la cultura pop.

El cineasta Lee reaccionó a la muerte de Whitlock Jr. publicando una foto de ambos en Instagram y una dedicatoria: "Hoy me enteré del fallecimiento de mi muy querido hermano Isiah Whitlock. Que Dios lo bendiga".

Entre sus créditos figuran conocidas películas como 'Goodfellas' de Martin Scorsese; doblajes en 'Cars 3' y 'Lightyear'; y papeles en series dramáticas como 'The Wire', 'Veep', 'Your Honor' y 'The Residence' así como apariciones en la franquicia 'Law & Order'.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Agencia EFE

EFE es la primera agencia de noticias en castellano, con 85 años de trayectoria que avalan su imparcialidad, su potencia, su credibilidad y su inmediatez.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias