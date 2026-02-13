James Van Der Beek recibe donaciones millonarias de figuras de Hollywood

Los Ángeles, Estados Unidos.- Steven Spielberg y su esposa Kate Capshaw donaron 25.000 dólares al GoFundMe establecido para la familia de James Van Der Beek.
La cuenta fue creada por amigos cercanos del fallecido actor para apoyar a su viuda Kimberly y sus seis hijos tras los gastos médicos que dejaron a la familia sin recursos.
Van Der Beek falleció el miércoles a los 48 años después de luchar contra el cáncer colorrectal diagnosticado en agosto de 2023. El actor había revelado su enfermedad públicamente en noviembre de 2024.Al jueves por la noche, la campaña había recaudado más de dos millones de dólares, superando la meta de 1,5 millones.
La página alcanzó el millón en menos de 24 horas desde su creación, cuando el objetivo inicial era de 550,000 dólares. "Gracias desde el fondo de nuestros corazones por aparecer para James y su hermosa familia. Su amabilidad ha significado más de lo que podemos expresar con palabras", expresaron los amigos de la familia en un mensaje actualizado que solicita privacidad durante el proceso de duelo.
Aunque Spielberg y Van Der Beek nunca colaboraron oficialmente, el personaje del actor en Dawson's Creek idolatraba al cineasta. La habitación de Dawson exhibía varios pósteres de filmes de Spielberg. El director sorprendió a los seguidores en la reunión del elenco en Nueva York el año pasado con un mensaje en video.
"Dawson, lo lograste. Quizás algún día tendré un armario de Dawson", declaró entonces.Otras personalidades de Hollywood que figuran entre los donantes incluyen a Jon M. Chu, director de Wicked: For Good, quien aportó 10.000 dólares, y Zoe Saldaña, quien estableció una donación mensual de 2.500 dólares.
Los fondos recaudados cubrirán gastos esenciales de vivienda, el pago de facturas y la educación de los seis hijos del matrimonio. "Cada donación, sin importar el tamaño, ayudará a Kimberly y su familia a encontrar esperanza y seguridad mientras reconstruyen sus vidas", señalaron los organizadores.