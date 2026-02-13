James Van Der Beek recibe donaciones millonarias de figuras de Hollywood

Los Ángeles, Estados Unidos.- Steven Spielberg y su esposa Kate Capshaw donaron 25.000 dólares al GoFundMe establecido para la familia de James Van Der Beek.

La cuenta fue creada por amigos cercanos del fallecido actor para apoyar a su viuda Kimberly y sus seis hijos tras los gastos médicos que dejaron a la familia sin recursos.

Van Der Beek falleció el miércoles a los 48 años después de luchar contra el cáncer colorrectal diagnosticado en agosto de 2023. El actor había revelado su enfermedad públicamente en noviembre de 2024.Al jueves por la noche, la campaña había recaudado más de dos millones de dólares, superando la meta de 1,5 millones.