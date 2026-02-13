  1. Inicio
  2. · Entretenimiento

James Van Der Beek recibe donaciones millonarias de figuras de Hollywood

Steven Spielberg y su esposa Kate Capshaw figuran entre los donantes destacados del fondo creado para la familia de James Van Der Beek

  • Actualizado: 13 de febrero de 2026 a las 10:42
James Van Der Beek recibe donaciones millonarias de figuras de Hollywood

El cineasta aportó 25.000 dólares a una campaña que ya supera los dos millones.

 Foto: shutterstock

Los Ángeles, Estados Unidos.- Steven Spielberg y su esposa Kate Capshaw donaron 25.000 dólares al GoFundMe establecido para la familia de James Van Der Beek.

La cuenta fue creada por amigos cercanos del fallecido actor para apoyar a su viuda Kimberly y sus seis hijos tras los gastos médicos que dejaron a la familia sin recursos.

Van Der Beek falleció el miércoles a los 48 años después de luchar contra el cáncer colorrectal diagnosticado en agosto de 2023. El actor había revelado su enfermedad públicamente en noviembre de 2024.Al jueves por la noche, la campaña había recaudado más de dos millones de dólares, superando la meta de 1,5 millones.

Kimberly Van Der Beek homenajea a su esposo con tema de Dawson's Creek

La página alcanzó el millón en menos de 24 horas desde su creación, cuando el objetivo inicial era de 550,000 dólares. "Gracias desde el fondo de nuestros corazones por aparecer para James y su hermosa familia. Su amabilidad ha significado más de lo que podemos expresar con palabras", expresaron los amigos de la familia en un mensaje actualizado que solicita privacidad durante el proceso de duelo.

Aunque Spielberg y Van Der Beek nunca colaboraron oficialmente, el personaje del actor en Dawson's Creek idolatraba al cineasta. La habitación de Dawson exhibía varios pósteres de filmes de Spielberg. El director sorprendió a los seguidores en la reunión del elenco en Nueva York el año pasado con un mensaje en video.

"Dawson, lo lograste. Quizás algún día tendré un armario de Dawson", declaró entonces.Otras personalidades de Hollywood que figuran entre los donantes incluyen a Jon M. Chu, director de Wicked: For Good, quien aportó 10.000 dólares, y Zoe Saldaña, quien estableció una donación mensual de 2.500 dólares.

De los Oscar al Grammy: Spielberg alcanza el EGOT produciendo documental sobre John Williams

Los fondos recaudados cubrirán gastos esenciales de vivienda, el pago de facturas y la educación de los seis hijos del matrimonio. "Cada donación, sin importar el tamaño, ayudará a Kimberly y su familia a encontrar esperanza y seguridad mientras reconstruyen sus vidas", señalaron los organizadores.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias