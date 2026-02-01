Steven Spielberg ingresa al selecto club EGOT tras ganar su primer Grammy

Los Ángeles, Estados Unidos.- Steven Spielberg añadió este domingo una nueva distinción a su trayectoria artística al recibir el Grammy en la categoría de Mejor película musical por Music By John Williams. El reconocimiento le permitió ingresar al exclusivo círculo de artistas que han conquistado los cuatro galardones más prestigiosos de la industria del entretenimiento: EGOT, término que agrupa a los premios Emmy, Grammy, Oscar y Tony. El documental sobre la vida y obra del compositor John Williams, colaborador habitual del cineasta en películas emblemáticas como "E.T." o "Indiana Jones", resultó ganador en la ceremonia de los premios de la Academia de la Grabación. Este triunfo representa la pieza final del rompecabezas que Spielberg venía construyendo desde hace décadas en su carrera profesional.

El director de "Tiburón" ya contaba en su vitrina personal con cuatro premios Emmy por diversos proyectos televisivos, tres estatuillas doradas del Oscar por "La lista de Schindler" y "Salvar al soldado Ryan", y un Tony por producir el musical A Strange Loop en 2022.

Selecto grupo de estrellas

A sus 78 años, Spielberg se suma a un grupo de apenas 21 artistas que han logrado esta hazaña en la historia del espectáculo estadounidense. Entre los nombres que conforman esta selecta lista figuran Whoopi Goldberg, Viola Davis, Jennifer Hudson, John Legend y Rita Moreno, quienes han demostrado versatilidad creativa en distintos formatos artísticos. El más reciente en alcanzar este estatus antes de Spielberg fue Elton John, quien completó su EGOT en 2023 tras ganar un Emmy por el especial de Disney+ Elton John Live: Farewell from Dodger Stadium. El cantautor británico había esperado décadas para cerrar ese capítulo en su prolífica carrera musical.