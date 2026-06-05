Luto en "La familia P. Luche": muere uno de sus actores más queridos

Uno de los momentos más recordados de Pérez ocurrió durante una escena en la que el Licenciado Cortillo reprende a Ludovico durante una boda y le exige abandonar el lugar. La frase "¡Sí, que se largue!" trascendió la pantalla y con el paso de los años se convirtió en uno de los memes más populares entre los seguidores de la serie y usuarios de redes sociales.