Luto en "La familia P. Luche": muere uno de sus actores más queridos

Una generación entera de televidentes latinoamericanos creció riéndose de sus regaños, sus gestos de autoridad fingida y una frase que terminó siendo meme.
La noche del jueves 4 de junio, el creador de contenido Omar Crew confirmó en redes sociales la muerte del actor Abraham Pérez, quien durante años encarnó al Licenciado Cortillo en "La familia P. Luche", uno de los personajes secundarios más queridos que haya producido la televisión mexicana.
Pérez fue un actor mexicano que participó en diversos proyectos de televisión y cine. Su reconocimiento nacional llegó gracias a su papel como el Licenciado Cortillo en "La familia P. Luche", donde interpretó a uno de los jefes de Ludovico P. Luche y Flavio dentro de la empresa de Don Camerino.
Pérez participó en diversas historias de la segunda y tercera temporada de la producción encabezada por Eugenio Derbez y Consuelo Duval, logrando que su personaje se convirtiera en uno de los más recordados por los seguidores de la comedia.
Uno de los momentos más recordados de Pérez ocurrió durante una escena en la que el Licenciado Cortillo reprende a Ludovico durante una boda y le exige abandonar el lugar. La frase "¡Sí, que se largue!" trascendió la pantalla y con el paso de los años se convirtió en uno de los memes más populares entre los seguidores de la serie y usuarios de redes sociales.
Fue Omar Crew, conductor del pódcast "La cabina paranormal" y amigo cercano de Pérez desde la infancia, quien dio la noticia a sus seguidores.
"Amigo de tantos años, Abrahamcito, mejor conocido como Lic. Cortillo de 'La familia P.Luche', se nos adelantó. Toda una vida de conocernos al igual que a su familia, que le deseamos pronta resignación", escribió en sus redes sociales junto a una fotografía de ambos.
Horas después, ante las muestras de cariño y las preguntas de sus seguidores, Crew ahondó en el vínculo que los unía. "Nos conocimos de toda la vida y nuestros papás fueron amigos por más de 50 años. Una gran persona y siempre feliz. Hermanito, como les decía a todos, ya anda en el cielo regañando a todos allá", añadió.
Además de su paso por "La familia P. Luche", Pérez formó parte de otros proyectos televisivos como "XHDRbZ" y la película "7 Colombian Kilos", estrenada en 2007.
En los últimos años no se supo nada de él, pues el actor se retiró de manera abrupta de la televisión. Ese silencio hizo que para muchos su nombre viviera únicamente en las repeticiones y en los clips que circulan sin descanso en internet, donde el Licenciado Cortillo sigue arrancando carcajadas décadas después de haber sido filmado.
Hasta el momento no se han dado a conocer de manera pública las causas del fallecimiento ni información relacionada con los servicios funerarios.
La partida de Pérez representa una nueva pérdida para el universo de "La familia P. Luche", serie que a lo largo de los años ha visto partir a varios de sus actores.