Anthony Head, actor de Ted Lasso y "Buffy", fallece a los 72 años

Londres, Inglaterra.- Anthony Head murió este viernes a los 72 años. Sus hijas Emily y Daisy Head confirmaron que "falleció en paz a causa de complicaciones derivadas de una neumonía, rodeado de su familia".

La noticia llegó a través de un comunicado remitido a la agencia de noticias británica Press Association, y en cuestión de horas recorrió el mundo entero.

Nacido el 20 de febrero de 1954 en Camden Town, Londres, Head fue un actor y músico cuya carrera atravesó el teatro, la televisión y el cine con una naturalidad que pocos intérpretes alcanzan.

Su voz de barítono, grave y elegante, se convirtió con el tiempo en su sello más inmediato. Bastaba escucharla para saber que estaba él.

Antes de que ninguna serie lo convirtiera en leyenda, ya era un rostro conocido en el Reino Unido gracias a una campaña de anuncios del café instantáneo Nescafé, donde encarnó a la mitad de una pareja romántica que mantuvo en vilo a los televidentes británicos durante toda la década de 1980.

Era, en cierto modo, la forma más antigua de hacerse famoso en televisión: aparecer en la sala de estar de millones de personas sin que nadie lo hubiera invitado.

El salto definitivo a la fama internacional llegó en 1997 con el papel de Rupert Giles, el bibliotecario y mentor en la mítica serie "Buffy Cazavampiros".