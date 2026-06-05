Anthony Head, actor de Ted Lasso y "Buffy", fallece a los 72 años

Londres, Inglaterra.- Anthony Head murió este viernes a los 72 años. Sus hijas Emily y Daisy Head confirmaron que "falleció en paz a causa de complicaciones derivadas de una neumonía, rodeado de su familia".
La noticia llegó a través de un comunicado remitido a la agencia de noticias británica Press Association, y en cuestión de horas recorrió el mundo entero.
Nacido el 20 de febrero de 1954 en Camden Town, Londres, Head fue un actor y músico cuya carrera atravesó el teatro, la televisión y el cine con una naturalidad que pocos intérpretes alcanzan.
Su voz de barítono, grave y elegante, se convirtió con el tiempo en su sello más inmediato. Bastaba escucharla para saber que estaba él.
Antes de que ninguna serie lo convirtiera en leyenda, ya era un rostro conocido en el Reino Unido gracias a una campaña de anuncios del café instantáneo Nescafé, donde encarnó a la mitad de una pareja romántica que mantuvo en vilo a los televidentes británicos durante toda la década de 1980.
Era, en cierto modo, la forma más antigua de hacerse famoso en televisión: aparecer en la sala de estar de millones de personas sin que nadie lo hubiera invitado.
El salto definitivo a la fama internacional llegó en 1997 con el papel de Rupert Giles, el bibliotecario y mentor en la mítica serie "Buffy Cazavampiros".
Para millones de seguidores, siempre será Giles, el bibliotecario de secundaria que guio a Buffy Summers en su misión de salvar al mundo, construyendo en el proceso una de las figuras de mentor más legendarias de la cultura popular.
La serie, creada por Joss Whedon, se emitió entre 1997 y 2003, y Head estuvo en ella desde el primer capítulo.
Head comenzó su carrera en el teatro, actuando en el musical Godspell a finales de los años setenta.
Esa formación escénica siempre asomó en su trabajo televisivo con una presencia física y vocal que la pequeña pantalla, generalmente, no suele agradecer. Él sí sabía aprovecharla.
Después de "Buffy", continuó siendo un actor de presencia constante en la televisión, especialmente en el Reino Unido, donde participó en producciones como Little Britain, la serie de fantasía "Merlín" —interpretando al rey Uther Pendragon— y también en Doctor Who.
En Ted Lasso, la comedia de Apple TV+, asumió el rol de Rupert Mannion, el ex marido infiel de Rebecca, la dueña del AFC Richmond interpretada por Hannah Waddingham.
Era el villano que la serie necesitaba, es decir, alguien con suficiente encanto para resultar creíble en una posición de poder, y con suficiente frialdad para que su maldad nunca pareciera un recurso fácil. Head le dio al amable programa uno de sus escasos antagonistas, y lo hizo con una aplomo que dejó una marca clara en cada escena que compartió.
"Sabemos cuánto lo extrañarán sus amigos, colegas y seguidores de los programas en los que participó. Amaba profundamente su trabajo y siempre se consideró increíblemente afortunado de haber podido trabajar junto a personas de un talento tan excepcional", escribieron Emily y Daisy en el mismo comunicado.
Añadiendo que "nuestro dolor es mucho mayor que el vacío que dejó, pero sabemos que su legado vivirá en los programas de los que formó parte y en las audiencias que los aman".