El último adiós de la familia "Buffy": así fue la emotiva despedida del elenco a Nicholas Brendon

Los Ángeles, Estados Unidos.- La familia de Nicholas Brendon confirmó ayer su fallecimiento mediante un comunicado difundido a través de The Hollywood Reporter.
El actor, que alcanzó la fama por su papel de Xander Harris en "Buffy Cazavampiros", tenía 54 años y murió mientras dormía de causas naturales.
En el texto, sus allegados describieron a Brendon como alguien apasionado, sensible y con una vocación creativa constante. La familia señaló que, pese a las dificultades que el actor había atravesado a lo largo de su vida, en el momento de su muerte seguía un tratamiento para gestionar su diagnóstico y se encontraba en un estado de ánimo positivo.
El comunicado concluía con una petición de privacidad durante el duelo.Brendon había revelado en 2023 que había sufrido un infarto y que le habían diagnosticado una malformación cardíaca congénita. También padecía el síndrome de cauda equina, que le había obligado a someterse a varias intervenciones de columna.
Reacciones
Las reacciones de sus compañeros de reparto no tardaron en llegar. Sarah Michelle Gellar, protagonista de la serie, publicó una imagen junto a Brendon acompañada de un fragmento del diálogo de Xander en la ficción, con el que se despidió de él de forma personal.
David Boreanaz, que interpretó a Angel, escribió que hay personas con las que simplemente se comparte tiempo, y que Brendon era una de ellas. Charisma Carpenter recordó las tardes de rodaje con la música de los noventa sonando desde su tráiler, con la puerta siempre abierta.
Alyson Hannigan, compañera suya durante las siete temporadas, le dedicó unas palabras breves y directas en las que le agradecía los años compartidos. Emma Caulfield Ford, por su parte, reconoció no tener palabras aún para procesar la noticia.
La muerte de Brendon llega poco más de un año después del fallecimiento de Michelle Trachtenberg, otra de las integrantes del reparto original de la serie, que murió a los 39 años.