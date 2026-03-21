El último adiós de la familia "Buffy": así fue la emotiva despedida del elenco a Nicholas Brendon

Los Ángeles, Estados Unidos.- La familia de Nicholas Brendon confirmó ayer su fallecimiento mediante un comunicado difundido a través de The Hollywood Reporter.

El actor, que alcanzó la fama por su papel de Xander Harris en "Buffy Cazavampiros", tenía 54 años y murió mientras dormía de causas naturales.

En el texto, sus allegados describieron a Brendon como alguien apasionado, sensible y con una vocación creativa constante. La familia señaló que, pese a las dificultades que el actor había atravesado a lo largo de su vida, en el momento de su muerte seguía un tratamiento para gestionar su diagnóstico y se encontraba en un estado de ánimo positivo.