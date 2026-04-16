Top Gun 3 es oficial y Tom Cruise volverá como Maverick

Paramount anunció el jueves en su panel de CinemaCon 2026 que Top Gun 3 está oficialmente en desarrollo.
Tom Cruise retomará el papel del capitán Pete "Maverick" Mitchell y Jerry Bruckheimer repetirá como productor, el mismo equipo que respaldó la segunda entrega estrenada en 2022.
El estudio confirmó que el guion está siendo escrito en este momento. Christopher McQuarrie, colaborador habitual de Cruise que co-escribió y co-produjo Maverick, ya avanzó el año pasado en el podcast Happy Sad Confused que la historia no había sido difícil de articular.
"El marco está ahí", señaló entonces, tras una conversación con el co-guionista Ehren Kruger en la que la premisa tomó forma con rapidez.
El propio Cruise había dejado entrever la posibilidad de continuar la saga en mayo de 2025, cuando en una entrevista con el programa australiano Today reconoció que tanto Top Gun como Days of Thunder formaban parte de las conversaciones en curso dentro de su carrera.
Top Gun: Maverick recaudó 1.490 millones de dólares en taquilla mundial y ganó el Oscar al Mejor Sonido en la ceremonia de 2023.
La película suponía el regreso de Cruise al personaje 36 años después del original, e incluyó la participación del fallecido Val Kilmer como Iceman, así como la de Miles Teller, Glen Powell y Lewis Pullman en roles de nueva generación. Kelly McGillis no repitió en la secuela.
Paralelamente, la saga Mission: Impossible podría haber llegado a su fin con The Final Reckoning, el octavo capítulo estrenado el año pasado, aunque Cruise se limitó a señalar en su estreno en Nueva York que el título "no se llama 'final' por nada."