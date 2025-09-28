¿Quién entregó a Selena Gómez en el altar? La madre de la cantante lo revela

California, Estados Unidos.- La boda de Selena Gómez con Benny Blanco no solo está siendo uno de los eventos más comentados del año en el mundo del entretenimiento, sino también una ceremonia cargada de emociones, simbolismos familiares y detalles personales que reflejaron el carácter íntimo de la cantante.

Aunque la noticia del enlace ya había causado revuelo, un detalle recientemente revelado por la madre de Selena, Mandy Teefey, conmovió profundamente a sus seguidores: fue el abuelo materno de la artista, David Michael Cornett, quien la acompañó hasta el altar. A través de una publicación en Instagram, Mandy compartió una foto del emotivo momento y escribió: “Fue un cuento de hadas hecho realidad y fue más que conmovedor ver a mi padre acompañarla al altar. Besos y abrazos”.

La revelación confirmó así que ni el padre biológico de Selena ni su padrastro, Brian Teefey, tuvieron ese papel durante la ceremonia, algo que muchos fans se habían preguntado desde que circularon las primeras imágenes de la boda.

Según allegados, la cantante tomó esta decisión como una forma de honrar la figura de su abuelo, quien ha sido un apoyo constante en su vida y nunca tuvo la oportunidad de llevar a su hija —la madre de Selena— al altar.

Otros detalles de la boda

El enlace se celebró el sábado 27 de septiembre de 2025 en Santa Bárbara, California, en un entorno natural y elegante. La pareja escogió un escenario al aire libre adornado con flores blancas, luces cálidas y carpas que daban un aire romántico y sobrio al evento. Con aproximadamente 170 invitados, la boda reunió a familiares, amigos cercanos y figuras destacadas del mundo del espectáculo, entre ellos Taylor Swift, Ed Sheeran, SZA, Paris Hilton, Camila Cabello, y los compañeros de Selena en la serie Only Murders in the Building, Steve Martin y Martin Short.