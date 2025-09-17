Boda de Selena Gómez y Benny Blanco: medios internacionales filtran fecha y lugar del enlace

La discreción ha caracterizado la relación de Selena Gómez y Benny Blanco, aunque medios internacionales aseguran que se habría filtrado la fecha y el lugar de su boda. A continuación, los detalles.
A finales de agosto ambos realizaron sus despedidas de solteros: la cantante viajó con amigas a Los Cabos, mientras que el productor celebró con amigos en Las Vegas.
Estas celebraciones despertaron especulaciones sobre la cercanía de la ceremonia.
De acuerdo con Page Six, los festejos se llevarán a cabo en una finca de Santa Bárbara, California.
Los invitados se hospedarán en el hotel El Encanto, cuyo precio de las habitaciones alcanza los 3,500 dólares por noche y ya se encuentran agotadas.
Para preservar la privacidad del evento, que supuestamente se celebrará el próximo 27 de septiembre, los asistentes serían trasladados directamente a la finca sin conocer la ubicación exacta.
“Todos están emocionados a pesar del misterio. Saben que se la pasarán muy bien”, afirmó un allegado a la pareja a la publicación.
El compromiso se hizo público en diciembre de 2024, cuando la exchica Disney compartió en redes sociales la sortija con un diamante ovalado que le entregó Blanco.
“El por siempre inicia ahora”, escribió junto a una serie de imágenes del momento en que aceptó la propuesta.
Aunque la relación comenzó oficialmente en 2023, ambos se conocían desde hacía más de una década, cuando Blanco produjo varios temas de la artista, entre ellos Same Old Love y Kill Em with Kindness. Fue con la canción Single Soon cuando sus caminos coincidieron nuevamente, dando inicio a la historia que ahora culmina en el altar.