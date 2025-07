Selena Gómez recibe sus 33 años plena, exitosa y agradecida

Temas como Naturally o el remake de Magic consolidaron sus primeros pasos. Luego llegaron sencillos como Calm Dow y Lose You to Love Me, hasta llegar a su más reciente producción I Said I Love You First, un disco desarrollado junto a su prometido Benny Blanco, del que se desprenden títulos como Cowboy, Sunset Blvd y “Ojos tristes”, tema en el que volvió a cantar en español, siguiendo una fórmula de éxito que ya ha empleado en otros sencillos, como en “Taki taki”, “Un año sin lluvia”, “Baila conmigo” y “999”.