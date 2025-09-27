  1. Inicio
¡Oficialmente esposos! Selena Gómez y Benny Blanco se casaron en California

Selena Gómez y Benny Blanco se casaron en Santa Bárbara, California, en un enlace privado que revela su amor y cercanía a través de las primeras imágenes

  • 27 de septiembre de 2025 a las 19:02
Selena Gómez y Benny Blanco oficializaron su unión este fin de semana en Santa Bárbara, California, en una ceremonia íntima realizada en una finca privada rodeada de vegetación que aseguraba total privacidad.

 Foto: Instagram | @selenagomez
La cantante compartió en sus redes sociales las primeras imágenes del enlace, mostrando un vestido clásico y sencillo, acompañado de un discreto ramo de flores blancas.

Blanco optó por un esmoquin negro y camisa blanca, reflejando sobriedad y elegancia.

En las fotos, la pareja se muestra tomada de la mano, abrazada y sonriente, transmitiendo complicidad y alegría.

Destacan detalles como el delicado ramo de Selena y los anillos de boda, símbolos de su compromiso.

Entre las imágenes más entrañables, Selena aparece sentada en el jardín mientras Benny apoya su cabeza sobre su regazo.

En otra, ella ajusta el corbatín de Blanco antes de darle un beso, capturando la intimidad del momento.

Según TMZ, la pareja celebró la cena de ensayo el 26 de septiembre con invitados de la talla de Steve Martin, Paul Rudd y Martin Short, compañeros de Gómez en la serie Only Murders in the Building.

Previo a la boda, los novios disfrutaron de despedidas de soltero por separado.

Gómez viajó a Cabo San Lucas para compartir con amigas en un yate, mientras Blanco celebró en Las Vegas con spa, cenas de lujo y noches de diversión en clubes.

