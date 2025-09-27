Selena Gómez y Benny Blanco preparan una boda blindada de lujo en California

El enlace entre Selena Gómez, de 33 años, y el productor Benny Blanco, de 37, será uno de los acontecimientos más mediáticos del año en la industria musical. Desde su compromiso en diciembre, la pareja confió la organización a Mindy Weiss, reconocida por diseñar eventos para las Kardashian y por su meticulosa discreción. A continuación, los detalles.
La ceremonia tendrá lugar en una finca privada adaptada con grandes carpas, donde la prioridad será impedir cualquier filtración.
Se destinaron cerca de 300 mil dólares únicamente para seguridad: accesos bloqueados, guardias armados y patrullajes constantes con el fin de neutralizar drones y fotógrafos no autorizados.
Ni siquiera los proveedores conocen el sitio con antelación. El catering y demás servicios operarán bajo un esquema clandestino, con entregas de último minuto. De acuerdo con reportes, la inversión total supera los cinco millones de dólares.
La lista de invitados incluye a Paris Hilton, confirmada por su hermana Nicky, y a Taylor Swift, amiga cercana de Gómez, aunque es poco probable que asista con Travis Kelce debido a compromisos deportivos.
En contraste, Meryl Streep canceló su asistencia tras haber mostrado inicialmente interés.
Para quienes decidan hospedarse después de la celebración, se ha reservado "El Encanto", un resort en las colinas de Santa Bárbara con habitaciones a partir de mil dólares por noche, propiedad del cofundador de Tinder, Justin Mateen.
El broche final será una fiesta encabezada por Snoop Dogg, con quien Blanco ya colaboró en el sencillo Bad Decisions de BTS.
El rapero transformará el ambiente en un festival nocturno, alejándose de la formalidad de la ceremonia.
Mindy Weiss, además de planificar cada detalle, impuso acuerdos de confidencialidad que refuerzan el hermetismo alrededor de la boda. Su manejo reservado ha convertido el enlace en uno de los más comentados del año.