Selena Gómez y Benny Blanco preparan una boda blindada de lujo en California

El enlace entre Selena Gómez, de 33 años, y el productor Benny Blanco, de 37, será uno de los acontecimientos más mediáticos del año en la industria musical. Desde su compromiso en diciembre, la pareja confió la organización a Mindy Weiss, reconocida por diseñar eventos para las Kardashian y por su meticulosa discreción. A continuación, los detalles.