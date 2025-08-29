  1. Inicio
La despedida de soltera de Selena Gómez en Cabo: excesos antes de la boda con Benny Blanco

Selena Gómez celebró su despedida de soltera en Cabo San Lucas antes de casarse con Benny Blanco. La artista compartió fotos y vídeos en Instagram mostrando la fiesta con amigas, actividades en barco y decoraciones temáticas

  • 29 de agosto de 2025 a las 07:22
1 de 12

Selena Gómez compartió con sus seguidores imágenes de la celebración de su despedida de soltera en México.

 Foto: Instagram | @selenagomez
2 de 12

A través de su cuenta de Instagram, la artista publicó fotografías y vídeos de un viaje a Cabo San Lucas en el que estuvo acompañada por un grupo cercano de amigas, entre ellas Ashley Cook, Raquelle Stevens y Courtney Lopez.

 Foto: Instagram | @selenagomez
3 de 12
4 de 12

Durante la estancia, la artista lució varios conjuntos en color blanco, entre ellos vestidos y un bikini, junto a un velo con la inscripción “bride to be”.

 Foto: Instagram | @selenagomez
5 de 12
6 de 12

Las publicaciones muestran a la cantante y a sus acompañantes disfrutando del mar, tomando cócteles y pasando tiempo en un barco.

 Foto: Instagram | @selenagomez
7 de 12

La habitación en la que se alojaba estaba decorada con globos en forma de corazón y un gran cartel con la palabra “Bride”, en alusión a su próxima boda.

 Foto: Instagram | @selenagomez
8 de 12
9 de 12

En los vídeos difundidos, se observa a la intérprete y a sus amigas bailando sobre las camas, compartiendo comidas y lanzándose al agua desde la embarcación.

 Foto: Instagram | @selenagomez
10 de 12

El festejo incluyó también una referencia a su prometido, el productor Benny Blanco, cuyo rostro apareció en forma de recorte utilizado por el grupo durante la fiesta.

 Foto: Instagram | @selenagomez
11 de 12

La celebración en Cabo marca uno de los últimos eventos previos al enlace matrimonial de Gómez con Blanco.

 Foto: Instagram | @selenagomez
12 de 12

Aunque aún no se ha confirmado la fecha exacta de la boda, la despedida de soltera confirma que la cuenta atrás ya ha comenzado.

 Foto: Instagram | @selenagomez
