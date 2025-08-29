La despedida de soltera de Selena Gómez en Cabo: excesos antes de la boda con Benny Blanco

Selena Gómez compartió con sus seguidores imágenes de la celebración de su despedida de soltera en México.
A través de su cuenta de Instagram, la artista publicó fotografías y vídeos de un viaje a Cabo San Lucas en el que estuvo acompañada por un grupo cercano de amigas, entre ellas Ashley Cook, Raquelle Stevens y Courtney Lopez.
Durante la estancia, la artista lució varios conjuntos en color blanco, entre ellos vestidos y un bikini, junto a un velo con la inscripción “bride to be”.
Las publicaciones muestran a la cantante y a sus acompañantes disfrutando del mar, tomando cócteles y pasando tiempo en un barco.
La habitación en la que se alojaba estaba decorada con globos en forma de corazón y un gran cartel con la palabra “Bride”, en alusión a su próxima boda.
En los vídeos difundidos, se observa a la intérprete y a sus amigas bailando sobre las camas, compartiendo comidas y lanzándose al agua desde la embarcación.
El festejo incluyó también una referencia a su prometido, el productor Benny Blanco, cuyo rostro apareció en forma de recorte utilizado por el grupo durante la fiesta.
La celebración en Cabo marca uno de los últimos eventos previos al enlace matrimonial de Gómez con Blanco.
Aunque aún no se ha confirmado la fecha exacta de la boda, la despedida de soltera confirma que la cuenta atrás ya ha comenzado.