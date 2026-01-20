El príncipe Harry y otros famosos acusan a medio británico por obtención ilegal de datos

Londres, Inglaterra.- El príncipe Harry, el cantante Elton John y la actriz Liz Hurley acusaron ayer a Associated Newspapers Limited (ANL), editora de Daily Mail y Mail on Sunday, de causarles graves daños al obtener información privada de forma ilegal para sus artículos durante "al menos dos décadas". Un total de siete demandantes, que incluye también a la intérprete Sadie Frost y el expolítico liberal demócrata Simon Hughes, sostuvieron que ANL empleó prácticas ilícitas entre 1993 y 2018, al inicio de un juicio ante el Tribunal Superior de Londres, que se prevé que dure nueve semanas. El abogado del grupo, David Sherborne, aseguró en su intervención inicial que los periódicos recurrieron a la "interceptación de buzones de voz, escucha de llamadas, el acceso a registros privados mediante engaño y el uso de investigadores privados para recopilar información confidencial", como datos médicos o de vuelos.

Por su parte, la empresa, que se espera presente sus alegatos orales el miércoles, dijo en documentos escritos que el caso "se basa en poco más que conjeturas" y adujo que los reporteros extrajeron la información de contactos y fuentes, como publicistas o el propio círculo "poroso" de los litigantes.

Fuentes cuestionadas

El duque de Sussex, que vive en Estados Unidos, Hurley, Frost y Hughes asistieron en persona a la primera sesión de este proceso, en el que, según se dijo, Harry declarará el jueves. En la primera vista, rodeada de gran expectación, su letrado sostuvo que hay "evidencia indiscutible", como recibos y correspondencia, de que los periodistas y sus superiores "debían saber" que lo que hacían era ilegal. "Ese barco no estaba limpio, ni mucho menos", declaró ante el juez Matthew Nicklin, y citó el nombre de terceros que supuestamente trabajaron para los periódicos, entre ellos los investigadores Jonathan Rees y Mike Behr, el especialista en escuchas Lee Harpin y la "conocida embaucadora" Christine Hart. Antony White, en representación de ANL, mantuvo que las acusaciones del grupo "implican sacar conclusiones basadas en pruebas insuficientes o, peor aún, seleccionar y presentar evidencia artificialmente para que encaje en una agenda preconcebida".

En los documentos a los que ha tenido acceso EFE, también argumenta que algunas de las alegaciones ya prescribieron y señala que "ninguno de los artículos fue objeto de queja por los demandantes en el momento de su publicación".

Detalles íntimos

En el caso de Enrique, en este juicio se examinarán 14 artículos escritos por las periodistas Rebecca English y Katie Nicholl entre 2001 y 2013. En el dossier remitido al magistrado, el duque critica que los diarios utilizaran en sus piezas expresiones como "fuentes" o "amigos" para ocultar presuntas prácticas ilegales.