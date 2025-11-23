"Uno sale con actrices, no se casa con ellas": la advertencia del príncipe Felipe a Harry antes de su boda

"Uno sale con actrices, uno no se casa con ellas", habría dicho el príncipe Felipe al duque de Sussex tras el anuncio del compromiso en 2017, según el biógrafo Andrew Lownie en su libro "Entitled", citado por Daily Mail.
La autora Ingrid Seward corrobora esta postura en su obra "My Mother and I, Philip" (2024), donde afirma que Felipe fue "uno de los muy pocos cautelosos" respecto a Markle cuando comenzó su relación con Harry en 2016.
El príncipe Felipe, fallecido en abril de 2021 a los 99 años, habría comparado a Markle con Wallis Simpson, la mujer por la que el rey Eduardo VIII renunció al trono en 1937.
Ese matrimonio se consideró escandaloso porque Simpson había estado casada y divorciada en dos ocasiones.
Según el exmayordomo real Grant Harrold, Felipe habría comentado a la reina Isabel II "Thank f–k that's over" inmediatamente después de abandonar la capilla de Windsor en mayo de 2018.
Representantes de Markle, de 44 años, y del Palacio de Buckingham no respondieron a solicitudes de comentarios.
En enero de 2020, Harry y Markle anunciaron su renuncia a las funciones reales y su traslado a Norteamérica, donde residen con sus hijos Archie, de 6 años, y Lilibet, de 4.
Felipe habría rechazado intervenir en la decisión, diciendo a Isabel II que pronto estaría "fuera de todo esto". Según el biógrafo Gyles Brandreth, aunque el duque no compartía las elecciones de la pareja, consideraba que "las personas deben vivir sus vidas como crean conveniente".
Brandreth reveló que Felipe calificó de "locura" la entrevista que Harry y Markle concedieron a Oprah Winfrey en 2021.
Durante esa conversación, Markle describió su experiencia real como "casi insuperable" y afirmó: "Simplemente no quería seguir con vida". También abordó cómo supuestos miembros de la familia real habrían expresado preocupaciones sobre "qué tan oscura podría ser la piel [de Archie] cuando naciera".