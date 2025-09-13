  1. Inicio
Elton John simula hospitalización en Instagram y anuncia Spinal Tap II

Elton John sorprendió a sus seguidores al publicar fotos en Instagram desde una cama de hospital, generando preocupación entre sus fans

  • 13 de septiembre de 2025 a las 11:03
1 de 8
2 de 8

El artista de 78 años aclaró posteriormente que las fotografías estaban vinculadas a la promoción de Spinal Tap II, la secuela de la icónica película This Is Spinal Tap.

 Foto: Instagram
3 de 8

El músico acompañó las fotos con un mensaje en tono de broma: “Me balanceé demasiado... ¡terminé enyesado!”, y luego especificó que su participación correspondía a los temas Listen To The Flower People y Stonehenge en la nueva producción. Las publicaciones, que inicialmente preocuparon a sus seguidores, buscan recrear la estética detrás del escenario del grupo ficticio de rock británico.

 Foto: Instagram
4 de 8

La secuela, dirigida por Rob Reiner y producida por Bleecker Street, llega 41 años después del estreno de This Is Spinal Tap, película que consolidó el género del falso documental.

 Foto: Instagram
5 de 8

Spinal Tap II incluirá apariciones de artistas como Sir Paul McCartney, Garth Brooks, Trisha Yearwood y el propio Elton John.

 Foto: Instagram
6 de 8

La trama sigue a los músicos de Spinal Tap mientras se reúnen después de una pausa de 15 años para su última actuación.

 Foto: Instagram
7 de 8

El estreno de la película coincide con el lanzamiento de un nuevo álbum de la banda ficticia. Según declaraciones de Reiner y ejecutivos de Bleecker Street, la intención de la secuela es preservar el legado cultural de la primera película y ofrecer una extensión de la historia que respete su espíritu original.

 Foto: Instagram
8 de 8

This Is Spinal Tap mantiene una calificación del 96% en Rotten Tomatoes y ha sido incluida en el Registro Nacional de Cine de Estados Unidos por su relevancia cultural, histórica y estética.

 Foto: Instagram
