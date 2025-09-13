Elton John simula hospitalización en Instagram y anuncia Spinal Tap II

El artista de 78 años aclaró posteriormente que las fotografías estaban vinculadas a la promoción de Spinal Tap II, la secuela de la icónica película This Is Spinal Tap.
El músico acompañó las fotos con un mensaje en tono de broma: “Me balanceé demasiado... ¡terminé enyesado!”, y luego especificó que su participación correspondía a los temas Listen To The Flower People y Stonehenge en la nueva producción. Las publicaciones, que inicialmente preocuparon a sus seguidores, buscan recrear la estética detrás del escenario del grupo ficticio de rock británico.
La secuela, dirigida por Rob Reiner y producida por Bleecker Street, llega 41 años después del estreno de This Is Spinal Tap, película que consolidó el género del falso documental.
Spinal Tap II incluirá apariciones de artistas como Sir Paul McCartney, Garth Brooks, Trisha Yearwood y el propio Elton John.
La trama sigue a los músicos de Spinal Tap mientras se reúnen después de una pausa de 15 años para su última actuación.
El estreno de la película coincide con el lanzamiento de un nuevo álbum de la banda ficticia. Según declaraciones de Reiner y ejecutivos de Bleecker Street, la intención de la secuela es preservar el legado cultural de la primera película y ofrecer una extensión de la historia que respete su espíritu original.
This Is Spinal Tap mantiene una calificación del 96% en Rotten Tomatoes y ha sido incluida en el Registro Nacional de Cine de Estados Unidos por su relevancia cultural, histórica y estética.