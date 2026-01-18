Afirman que la princesa Eugenia ya no habla con su padre, el expríncipe Andrés

Del mismo modo, la caída de Andrés y la retirada de sus títulos y honores reales -desde el de príncipe, hasta el de Duque de York, entre otros- se precipitó después de que saliesen a la luz las memorias póstumas de Virginia Giuffre, una de las presuntas víctimas de Epstein, en el que acusaba al hijo de Isabel II de haber abusado sexualmente de ella cuando era menor.