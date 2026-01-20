Miguel Varoni confirma tercera temporada de "Pedro, el escamoso"

Bogotá, Colombia.- Después de más de dos décadas de trabajo continuo fuera de su país, Miguel Varoni decidió cerrar su ciclo profesional en Telemundo para regresar a Colombia e iniciar con el rodaje de la tercera parte de "Pedro, el escamoso".

La salida fue confirmada por la propia empresa estadounidense, que reconoció la influencia del artista en la consolidación de varias de sus producciones en español.

Durante ese periodo, Varoni no solo participó frente a cámaras, también asumió responsabilidades estratégicas que lo posicionaron como una figura determinante dentro de la televisión hispana.

Con ese capítulo concluido, el actor regresó a Colombia para integrarse a este proyecto que marca un reencuentro profesional con el equipo que acompañó uno de los títulos más recordados de la ficción nacional.