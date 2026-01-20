Miguel Varoni confirma tercera temporada de "Pedro, el escamoso"

Bogotá, Colombia.- Después de más de dos décadas de trabajo continuo fuera de su país, Miguel Varoni decidió cerrar su ciclo profesional en Telemundo para regresar a Colombia e iniciar con el rodaje de la tercera parte de "Pedro, el escamoso".
La salida fue confirmada por la propia empresa estadounidense, que reconoció la influencia del artista en la consolidación de varias de sus producciones en español.
Durante ese periodo, Varoni no solo participó frente a cámaras, también asumió responsabilidades estratégicas que lo posicionaron como una figura determinante dentro de la televisión hispana.
Con ese capítulo concluido, el actor regresó a Colombia para integrarse a este proyecto que marca un reencuentro profesional con el equipo que acompañó uno de los títulos más recordados de la ficción nacional.
Esta nueva entrega llega luego del lanzamiento de "Pedro, el escamoso: más escamoso que nunca" en 2024.
Según adelantó el propio Varoni durante el inicio de las grabaciones, la historia mantendrá su esencia original, aunque con una narrativa ajustada al presente. “Pedro viene recargado, con mucha más comedia y muchas sorpresas”, afirmó.
Por ahora no existe una fecha oficial de estreno. Sin embargo, la producción ya genera expectativa tanto en Colombia como en otros países donde la serie continúa siendo recordada, especialmente por su impacto en la televisión latinoamericana de inicios de siglo.
Un fenómeno de la televisión colombiana
"Pedro, el escamoso" se estrenó en 2001 bajo la producción de Caracol Televisión. La historia giraba alrededor de Pedro Coral, un hombre carismático, impulsivo y poco convencional que llegaba a Bogotá tras huir de su pueblo, dando inicio a una cadena de situaciones marcadas por el humor y el contraste social.
La telenovela logró altos niveles de audiencia gracias a un tono narrativo distinto al de las producciones tradicionales de la época. Su combinación de comedia, romance y crítica social permitió conectar con públicos diversos, dentro y fuera del país.
Con el paso del tiempo, la producción se transformó en un referente de la televisión colombiana. Su impacto fue tal que el personaje trascendió la pantalla, convirtiéndose en un símbolo cultural que aún mantiene vigencia en la memoria colectiva.