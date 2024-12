“Pedro, el escamoso”: la despedida de Miguel Varoni a Sandra Reyes

2

La actriz colombiana, quien participó en otras conocidas series y telenovelas como “Rigo” y “El cartel de los sapos”, falleció este domingo a los 49 años, después de padecer de un cáncer, informó este domingo el ministro de Cultura de su país, Juan David Correa.

Por supuesto, la reacción de Varoni era algo que los fanáticos de la telenovela grabada esperaban casi al momento. Y el actor no realizó una sola publicación, sino que dedicó sus redes sociales a despedir a la querida actriz por medio de varias menciones.

“Hasta siempre mi doctora Paula... sumerce no sabe la falta que me va a hacer !!! Dios me la bendiga!!! Siempre estará en mi corazón...”, escribió Varoni en el pie de foto de una primera publicación que muestra una foto de él junto a Reyes durante la filmación de “Pedro, el escamoso”.