“Entre más demacrado, mejor”: Miguel Varoni revela su obsesión tras cirugía bariátrica

Bogotá, Colombia.- Tras someterse a una cirugía bariátrica, el actor Miguel Varoni conocido por su papel en la telenovela “Pedro el escamoso”, habló sobre cómo llegó a obsesionarse con bajar de peso.
Durante su participación en el podcast español Ser 360, Varoni relató que durante la pandemia descuidó su alimentación y llegó a pesar 114 kilos (unas 251 libras), por lo que decidió someterse a una cirugía bariátrica para bajar de peso.
Aunque el procedimiento fue exitoso, el actor admitió que su deseo de transformar su cuerpo se convirtió en una obsesión. “Después de la operación comencé a bajar de peso a velocidades impactantes, y me empezó a gustar mucho eso. Poco a poco se me volvió como una enfermedad bajar de peso. Me volví medio loco con el tema”, confesó.
Varoni reveló que su fijación llegó al punto de sentirse mejor cuanto más delgado estaba. “Entre más demacrado, mejor, porque estaba más flaco. Por eso este tema es de cuidado”, señaló.
El momento de alerta llegó cuando su cirujano le preguntó: “¿Usted se quiere morir o qué?”, y fue entonces cuando comprendió el peligro que corría y la necesidad de recuperar el equilibrio en su vida.
El actor, de 60 años, recomendó a quienes consideren este tipo de intervenciones que lo hagan siempre bajo supervisión médica. “No hay que demonizar la cirugía bariátrica. Lo importante es hacerla de la mano de un profesional de la salud, con seguimiento y sin poner en riesgo la vida”, aconsejó.
En cuanto a las críticas recibidas en redes sociales por su delgadez, Varoni señaló que muchas personas desconocen el esfuerzo que implica someterse a procedimientos quirúrgicos por motivos de salud.
Además, confirmó que también se sometió a una cirugía facial debido a la pérdida de firmeza de su piel tras la reducción de peso. “Quería operarme y que todo el mundo supiera, porque hay que hacerlo así, para que se den cuenta de que se debe usar la ciencia”, concluyó.