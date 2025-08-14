“Entre más demacrado, mejor”: Miguel Varoni revela su obsesión tras cirugía bariátrica

Bogotá, Colombia.- Tras someterse a una cirugía bariátrica, el actor Miguel Varoni conocido por su papel en la telenovela “Pedro el escamoso”, habló sobre cómo llegó a obsesionarse con bajar de peso.

Durante su participación en el podcast español Ser 360, Varoni relató que durante la pandemia descuidó su alimentación y llegó a pesar 114 kilos (unas 251 libras), por lo que decidió someterse a una cirugía bariátrica para bajar de peso.

Aunque el procedimiento fue exitoso, el actor admitió que su deseo de transformar su cuerpo se convirtió en una obsesión. “Después de la operación comencé a bajar de peso a velocidades impactantes, y me empezó a gustar mucho eso. Poco a poco se me volvió como una enfermedad bajar de peso. Me volví medio loco con el tema”, confesó.