Myrka Dellanos es despedida de Telemundo tras tres años en “La Mesa Caliente”

Miami, Estados Unidos.- La periodista y presentadora cubanoamericana Myrka Dellanos fue despedida de Telemundo, poniendo fin a su etapa en "La Mesa Caliente" después de tres años de participación en el programa. La noticia fue confirmada por fuentes cercanas a la cadena y por el periodista Javier Ceriani, quien informó que Dellanos fue llamada al departamento de recursos humanos el pasado 8 de octubre, poco antes de iniciar la grabación del programa, para comunicarle su salida.

De acuerdo con reportes, la decisión forma parte de un plan de recortes de personal que la cadena hispana implementa en el último trimestre del año.

Aunque Dellanos no ha emitido declaraciones públicas, varios compañeros de set expresaron su tristeza por su partida y reconocieron su aporte al formato. Myrka Dellanos se integró al panel de “La Mesa Caliente” en marzo de 2022, compartiendo pantalla con figuras como Verónica Bastos y Andrea Meza.

¿Quién es Mirka Dellanos?

Dellanos nació en La Habana, Cuba, en 1965 y emigró a Estados Unidos, donde se graduó en Periodismo en University of Miami. Su carrera despegó en 1992 cuando se convirtió en copresentadora de Primer Impacto en Univision. Durante más de una década, fue uno de los rostros más reconocidos de la televisión hispana. Ha recibido múltiples galardones, incluyendo un premio Emmy, y fue reconocida como “Estrella del Año” por People en Español en 2003. También fue designada como miembro del Freedom Corps por el expresidente George W. Bush.

Polémica reciente

En marzo pasado, durante una emisión del programa, Dellanos realizó comentarios sobre los vínculos entre el gobierno mexicano y los cárteles de la droga, afirmando que la población respaldaba esta postura. Sus palabras generaron indignación entre la audiencia, que las calificó de “irresponsables”.