Celia Cruz, cien años de la inmortal "Guarachera de Cuba"

Miami, Estados Unidos.- "Doy gracias a Dios por este regalo/ Él me dio la voz y yo te la he dado con gusto/ Rompiendo barreras voy sobreviviendo/ Cruzando fronteras voy sobreviviendo"... Como una premonición nos cantó así la gran Celia Cruz. Este espectáculo de artista, de mujer y de señora que fue, sigue siendo una de las figuras más representativas y admiradas de la gran música cubana y latina.

Su inconfundible voz tan potente como su enérgica personalidad sobre el escenario -y fuera de él, damos fe- llevaron el son y la salsa a públicos a los que hasta entonces nunca había llegado antes. Han transcurrido 22 años desde su muerte, Celia Cruz —de nacimiento Úrsula Hilaria Celia de la Caridad Cruz Alfonso (1925 - 2003) del que se cumplen ahora cien años, el 21 de octubre de 1925— sigue reinando en el corazón y los recuerdos de sus seguidores, que ahora le rinden homenajes por todas partes, allende los mares. Aquella cubana, tremenda mujer, de origen humilde, de explosiva personalidad y potente voz que trascendió fronteras y fue reconocida como "la reina de la salsa", destacó también en otros géneros, dejando tras de sí un gran legado que sigue atrayendo a generaciones venideras. "El trabajo es lo que me da energía", respondía con frecuencia esta artista de energía arrolladora cuando preguntaban si se retiraría, tras haber comenzado su carrera en su país en la década de 1940 con La Sonora Matancera. Fue en esta ciudad donde Celia se convirtió en la reina del azúcar, con su inconfundible figura de pelucas multicolores, tacones con formas de vértigo nunca antes vistos, maquillaje a raudales y espectaculares trajes, todo ello obra de su estilista Ruth Sánchez. La "Guarachera de Cuba", como se la llamaba orgullosamente, no sólo triunfó con su poderosa voz, su energía en el escenario, que no desapareció a pesar de los años, su simpatía y su natural cercanía, sino que se mantuvo vigente a través de seis décadas de evolución en los que fue respetada y amada por su público de todas las edades y países, cantando en español en Estados Unidos, el país que la acogió como exiliada. Un día Celia Cruz entró en el escenario al grito de "¡Azúcar!" y desde entonces se convirtió en su personal forma de transmitir alegría e invitar a bailar a la gente.

"Mi vida es cantar" como lema de vida

Y como no recordar del disco titulado "Mi vida es cantar" (1998), que incluía uno de sus granes éxitos: "La vida es un carnaval", que ha sonado lo indecible durante décadas en todas las radios y fiestas de medio mundo. Desde su nacimiento en un barrio humilde de La Habana, ni su madre ni su tía dudaron nunca del talento de aquella niña que cantaba a todas horas. Estudió Magisterio por "tener una formación", como bien le inculcó su padre, sin dejar los cursos en el Conservatorio de Música, además participó en un concurso de radio, de esos tan escuchados por entonces. Se hizo la artista que fue durante los casi cuarenta años que vivió en Cuba y se subió por primera vez al escenario en 1950 con La Sonora Matancera cuando la solista del reconocido grupo abandonó la formación. Tras años de giras por Iberoamérica, en 1957 Celia viajó por primera vez a Estados Unidos para recoger en Nueva York su primer disco de Oro, al que sumaría tres Grammy y cuatro Latin Grammy. Durante esos años Celia Cruz probó además el cine e hizo varias películas. Pero el 15 de julio de 1960 La Sonora Matancera actuó en México y es entonces cuando deciden no regresar a Cuba, escapando del régimen castrista. No volvería —desgraciadamente— nunca más. Se exilió en Nueva York donde vio nacer la salsa y fue parte de su desarrollo. Inicia una nueva etapa y una nueva vida. Grabó allí discos con el gran Tito Puente y Rubén Blades y firmó con la discográfica neoyorkina Fania, fundada para agrupar a músicos latinos residentes en Nueva York.

Y llegó su "¡Azúcar!"