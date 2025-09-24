Rihanna anuncia el nacimiento de su tercer hijo: Aquí, los detalles

Los Ángeles, Estados Unidos.- Rihanna y A\$AP Rocky confirmaron al mundo este miércoles el nacimiento de su tercera hija, Rocki Irish Mayers, mediante una publicación en su cuenta de Instagram.
La bebé llegó al mundo el pasado 13 de septiembre, aunque la pareja decidió revelar la noticia hasta ahora.
En la primera imagen, Rihanna sostiene a la pequeña vestida con un mameluco rosa, envuelta en cobijas del mismo color. La artista la observa con ternura mientras duerme.
La segunda fotografía muestra unos guantes de boxeo rosa sobre una manta blanca, interpretados por los internautas como un guiño a Rocky, el personaje de Sylvester Stalone.
La llegada de Rocki Irish Mayers se anticipaba desde junio, cuando A\$AP Rocky pareció dar indicios que sería niña durante el estreno mundial de "Pitufos", película en la que Rihanna presta su voz a Pitufina y participa en la banda sonora.
Rihanna anunció oficialmente su embarazo durante la gala del Met, el pasado 5 de mayo en Nueva York.
La cantante y empresaria asistió al evento, cuyo tema fue el dandismo masculino afroamericano, con un traje negro de raya diplomática de Marc Jacobs.
La relación de la pareja comenzó a principios de 2020, aunque ambos se conocían desde años antes.