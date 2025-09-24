Rihanna anuncia el nacimiento de su tercer hijo: Aquí, los detalles

Los Ángeles, Estados Unidos.- Rihanna y A\$AP Rocky confirmaron al mundo este miércoles el nacimiento de su tercera hija, Rocki Irish Mayers, mediante una publicación en su cuenta de Instagram.

La bebé llegó al mundo el pasado 13 de septiembre, aunque la pareja decidió revelar la noticia hasta ahora.

En la primera imagen, Rihanna sostiene a la pequeña vestida con un mameluco rosa, envuelta en cobijas del mismo color. La artista la observa con ternura mientras duerme.