Rihanna, protagonista del preestreno mundial de "Los pitufos"

Con un vestido verde claro transparente que dejaba al descubierto su tercer embarazo, Rihanna llegó al Mont des Arts de Bruselas poco antes de las 17:30 horas y fue acogida con fervor por el público pese a un retraso de unas dos debido a problemas de organización.

La cantante y actriz, de 37 años, presta su voz a Pitufina en la versión original en inglés y también participa en la banda sonora. Desfiló por la alfombra azul -y no roja- junto a su pareja, ASAP Rocky.

"Me gusta Pitufina porque es muy trabajadora como yo, una mujer de retos. No le teme a nada ni a nadie. Es un líder. Me identifiqué mucho con Pitufina y me alegra oír mi voz salir de su avatar hoy", dijo Rihanna a la prensa.

La aparición de la cantante, que llevaba un tiempo en duda debido al fallecimiento de su padre, Ronald Fenty, el pasado 31 de mayo, se confirmó hace tan solo unos días.