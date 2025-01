¿Perdió el talento? Critican a Rihanna por su desafinada participación en un karaoke

1

Nueva York, Estados Unidos.- Rihanna ha vuelto a ser centro de atención, pero no por un nuevo éxito musical ni un proyecto artístico innovador, sino por una reciente presentación en un karaoke.

En el marco del Girls Love Karaoke, la intérprete de 36 años tomó el micrófono para interpretar dos de sus propios temas musicales: Needed Me y Sex With Me.

Sin embargo, lejos de deslumbrar a su público, esa actuación generó una avalancha de mensajes en redes sociales, donde los internautas la empezaron a criticar.

“¿Es esta realmente Rihanna? Mi gato puede cantar mejor”, publicó un usuario en X (antes Twitter), mientras que otro afirmó que “el micrófono estaba sangrando”.

A pesar del revuelo, algunos fanáticos defendieron a la cantante recordando que se trataba de un ambiente informal que es solo para divertirse.