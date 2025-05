¿A qué hora es la fumata del cónclave hoy 7 de mayo en Honduras y Estados Unidos?

Al filo de las 10:00 a.m. (2:00 a.m. Honduras y 3:00 EE UU), la misa "Pro eligendo pontifice" fue oficiada por el decano del colegio cardenalicio, Giovanni Battista Re.

Después de cada ronda de votación, se emite una señal de humo desde la chimenea de la Capilla Sixtina: fumata negra si no se ha alcanzado un consenso, y fumata blanca si se ha elegido un nuevo Papa.

El cónclave dará inicio a las 16:30 hora local de Roma, lo que corresponde a las 8:30 a.m. en Honduras y las 9:30 a.m. en la costa este de Estados Unidos.

Los demás días (a partir del jueves) las fumatas suelen ocurrir alrededor de las 12:00 p.m. y las 7:00 p.m. hora local de Roma. Esto se traduce en aproximadamente las 4:00 a.m. y las 11:00 a.m. en Honduras, y las 5:00 a.m. y las 12:00 p.m. en la costa este de Estados Unidos.

Es importante tener en cuenta que estos horarios son aproximados y pueden variar según el desarrollo de las votaciones.

Si se alcanza un consenso y se elige a un nuevo papa, se emitirá la fumata blanca, seguida del anuncio oficial "Habemus Papam" desde el balcón de la Basílica de San Pedro. Este anuncio suele ocurrir aproximadamente 40 minutos después de la fumata blanca, permitiendo al nuevo pontífice prepararse para su presentación al mundo.