Angélica Vale celebra sus 50 años en medio de la polémica de su divorcio

Angélica Vale alcanzó este 11 de noviembre una de las etapas más significativas de su vida profesional y personal. La actriz y comediante, referente de la televisión mexicana y heredera de una de las dinastías más queridas del espectáculo, llegó a los 50 años en medio de circunstancias que cambiaron el tono de su celebración.
Horas antes de la fecha, trascendió que Otto Padrón, con quien compartió catorce años de matrimonio, presentó una demanda de divorcio.
La noticia tomó por sorpresa a la artista, quien confirmó la información durante su programa de radio. “Me estoy divorciando. Es cierto que desde abril estoy separada, ya no vivimos juntos, pero... esta noticia me tomó de sorpresa”, dijo.
Según relató, el momento en que se enteró coincidió con una cena familiar.
Aunque reconoció que su expareja le había informado previamente sobre la intención de formalizar la separación, confesó que no esperaba que el trámite se concretara en plena víspera de su cumpleaños.
La intérprete de "La fea más bella" también expresó que su prioridad son sus hijos, Angélica Masiel y Daniel Nicolás, por quienes busca mantener un ambiente de estabilidad emocional.
“A veces, detrás de las risas se esconden batallas que como adultos tenemos que afrontar y esta es una de ellas. Elegimos la paz por encima de cualquier sentimiento que implica el final de algo soñado para toda la vida, sobre todo por nuestros hijos, quienes nos mantendrán unidos por siempre”, escribió en sus redes sociales.
Vale, quien inició su carrera siendo una niña y ha destacado en teatro, televisión, doblaje y locución, continúa siendo una figura entrañable para el público latinoamericano.
Angélica Vale inició su carrera a los dos años de edad, heredando el talento de sus padres, los reconocidos artistas Angélica María y Raúl Vale.
A lo largo de su trayectoria ha participado en producciones emblemáticas como "Soñadora", "Amigas y rivales" y "La fea más bella", esta última un éxito internacional que la posicionó como figura central de la comedia romántica mexicana.
Su talento vocal la llevó a participar en doblajes de cintas animadas de gran alcance, mientras que en el teatro musical ha protagonizado montajes de alto nivel.
Su carrera, marcada por la disciplina y el carisma, la ha convertido en una de las artistas más completas y respetadas de su generación.