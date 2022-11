Pablo Milanés será velado en la Casa América de Madrid

No ha trascendido cuál será el destino final de los restos del autor de “Yolanda”, “De que callada manera” o “El breve espacio en que no estás”, que vivía en Madrid desde 2017.

Sus problemas de salud le obligaron a cancelar este mes sus últimos conciertos en España y en República Dominicana. En junio realizó su última visita a La Habana, luego de tres años de ausencia.

En esa ocasión se reunió con su público cubano en la Ciudad Deportiva de esa capital donde ofreció un emotivo concierto.

Pese a que el evento generó polémica ante la inicial intención oficial de distribuir parte de las entradas a organismos gubernamentales, finalmente la música de Pablito, como lo conocen en su tierra, unió en una voz a unos 10,000 cubanos que asistieron al evento.

“Siempre he dicho que es mi mejor público. El público de las giras que he hecho y que he podido comprobar en la atención y el respeto que me ha brindado, pero ustedes la verdad se pasaron”, dijo ante miles de luces de celulares que se encendieron para recibirlo, en una noche en la que muchos cantaron y algunos lloraron presintiendo una despedida.