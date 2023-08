Nueva película del Studio Ghibli abrirá Festival de San Sebastián

Madrid, España. El último film del realizador japonés Hayao Miyazaki, director de “El viaje de Chihiro”, inaugurará el Festival de Cine de San Sebastián, anunció el certamen español que cumple su 71ª edición.

“Kimitachi wa Do Ikiruka” (The Boy and the Heron, El chico y la garza) verá su estreno europeo el viernes 22 de septiembre en la sesión inaugural de este festival que se prolongará hasta el sábado 30 de septiembre en la ciudad vasca.

“Es la cuarta vez que una película del cineasta japonés, quien también escribe, dibuja y diseña edificios, es programada en el Festival de San Sebastián, pero es la primera en la que forma parte de la Sección Oficial”, fuera de concurso, anunció el certamen en un comunicado.