Miley Cyrus revive a Hannah Montana: Disney lanza adelanto especial y los fans enloquecen

Los Ángeles, Estados Unidos.- La fiebre por "Hannah Montana" volvió a encenderse. Disney presentó el primer adelanto del especial conmemorativo por el 20 aniversario de la exitosa serie juvenil y fue la propia Miley Cyrus quien amplificó la emoción al compartir el video promocional con sus millones de seguidores.

En el breve clip, la artista aparece regresando al set que recrea la casa de la familia Stewart, uno de los escenarios más recordados del programa. La escena está cargada de nostalgia: Cyrus se coloca nuevamente la emblemática peluca rubia de su personaje, provocando una ola de reacciones entre quienes crecieron viendo a Hannah Montana.

Instagram

La serie, que se estrenó en 2006 en Disney Channel, se convirtió rápidamente en un fenómeno global. La historia seguía a Miley Stewart, una adolescente con una doble vida: estudiante durante el día y estrella pop internacional por la noche. La producción no solo dominó la televisión juvenil de su época, sino que también impulsó una franquicia que incluyó giras musicales, álbumes y hasta la película Hannah Montana: The Movie.

¿Qué esperar?

El especial por el aniversario promete llevar a los fans detrás de cámaras de uno de los proyectos más influyentes de la cultura pop de los años 2000.

Además de recreaciones del set original, se espera que incluya material inédito, recuerdos del rodaje y reflexiones de Cyrus sobre el impacto que tuvo interpretar a Hannah durante los años que definieron su carrera. Para muchos seguidores, ver nuevamente a Miley conectando con el personaje tiene un significado especial. Durante años la cantante mantuvo cierta distancia con la imagen que la hizo famosa, mientras buscaba consolidarse como artista en la industria musical. Sin embargo, con el paso del tiempo, ha hablado abiertamente sobre el cariño que siente por la serie y por los fans que crecieron con ella. Con este adelanto, Disney apuesta por una poderosa dosis de nostalgia que podría volver a reunir a millones de espectadores frente a la pantalla.