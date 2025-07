¿Vuelve "Hannah Montana"? Miley Cyrus y Disney prepararían sorpresa

Recientemente, Miley fue reconocida como Disney Legend, distinción que no solo honra su legado, sino que también le permite volver a interpretar canciones de "Hannah Montana" en vivo, algo que hasta hace poco estaba legalmente restringido.

Aunque Miley no ha confirmado el formato exacto del homenaje, la expectativa crece entre los fans que anhelan verla cantar clásicos como The Best of Both Worlds o Nobody’s Perfect nuevamente sobre un escenario.