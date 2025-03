Juez rechaza petición de Miley Cyrus y avanza demanda por Flowers

Los Ángeles, Estados Unidos.- La cantante Miley Cyrus continuará enfrentando una demanda por derechos de autor sobre su tema Flowers, luego de que un juez rechazara la solicitud de su equipo legal para desestimar el caso.

En septiembre de 2024, Tempo Music Investments, empresa que posee parte de los derechos de la canción When I Was Your Man de Bruno Mars, presentó una demanda alegando que Flowers infringe elementos de la obra de 2013.

La compañía adquirió los derechos del coautor Philip Lawrence y asegura que Cyrus copió elementos melódicos, armónicos y líricos de When I Was Your Man sin autorización.