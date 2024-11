Miley Cyrus cumple 32 años: ¿a cuántos millones asciende su fortuna?

Tegucigalpa, Honduras.- La ex estrella de Disney, Miley Cyrus celebra su cumpleaños número 32 este 23 de noviembre. Y lo hace en grande, con una entrevista para la revista Harper’s Bazaar en la que habla de su nuevo disco, que se llamará Something Beautiful inspirado en el clásico de Pink Floyd de 1979, The Wall.

Pero, después de 18 años del estreno de Hanah Montana y más de 20 años de carrera, ¿a cuanto asciende el patrimonio de la cantante?

Según el portal Celebrity Net Worth, que se especializa en estimar las fortunas de las celebridades, Miley Cyrus tiene un patrimonio neto de 160 millones de dólares.

Los millones de Miley los empezó a amasar gracias a su imagen como protagonista de la serie “Hannah Montana’, en la que interpreta a Stewart, que relata la doble vida de una “chica común”, estrella del pop juvenil.

A estos ingresos como actriz se suman, líneas de ropa, accesorios, diversas propiedades, juguetes y varias películas, en una de ellas se enamoró de su ex marido, el actor australiano, Liam Hemsworth

Cyrus fue Hannah Montana desde 2006 hasta 2011, personaje que abandonó para lanzar su carrera como solista, en la que ha editado discos como Meet Miley Cyrus (2007) y Breakout (2008), Can’t Be Tamed (2010). En 2013, lanzó Bangerz (2013, que le valió su primera nominación al Grammy en la categoría de Mejor álbum pop vocal.

Además, de Miley Cyrus & Her Dead Petz (2015), Younger Now (2017), She Is Miley Cyrus (2020) y Endless Summer Vacation, su más reciente trabajo discográfico, que para sus fanáticos es una reinvención de la estrella.