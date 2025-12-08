Ariana Grande, Miley Cyrus y Selena Gomez, de nuevo hacia los Globos de Oro

Los Ángeles, Estados Unidos.- Ariana Grande, Miley Cyrus y Selena Gomez volvieron a coincidir este año entre las nominadas a los Globos de Oro, un hecho que ha emocionado profundamente a los fans que crecieron viéndolas en Disney Channel y Nickelodeon.

Su presencia en la lista 2026 confirma algo que pocos imaginaron en la era de sus series juveniles: las tres estrellas han logrado consolidarse como artistas multifacéticas que hoy brillan en el cine, la música y la televisión. Este reconocimiento también marca su segundo año consecutivo apareciendo en las nominaciones, aunque cada una lo hace desde caminos distintos. En 2025 ya habían sido celebradas por sus proyectos del año anterior, y ahora, nuevamente, regresan al panorama de premios internacionales con trabajos completamente diferentes. No compiten en la misma categoría, pero comparten el logro de mantenerse relevantes, creativas y exitosas en sus respectivas áreas.

Ariana Grande figura entre las nominadas por su participación en Wicked: For Good, donde su interpretación ha generado elogios tanto del público como de la crítica. Miley Cyrus, por su parte, compite con Beautiful That Way en la categoría de Mejor Canción Original, confirmando su poder en la industria musical. Y Selena Gomez suma otra nominación como Mejor Actriz en serie musical o de comedia gracias a su trabajo en Only Murders in the Building, una producción que la ha consolidado como actriz adulta. Para muchos espectadores que vivieron la transición de estas artistas desde sus inicios —Ariana en Victorious, Miley en Hannah Montana y Selena en Wizards of Waverly Place—, este momento representa una especie de nostalgia elevada: ver cómo sus antiguas estrellas juveniles ahora dominan las ceremonias de premios de Hollywood.