¿Vuelve Zapping Zone? Roger González y Carla Medina avivan rumores

Roger González volvió a despertar la nostalgia de toda una generación Disney con su publicación más reciente en Instagram, donde compartió un carrete de fotos junto a Carla Medina, su compañera durante la era dorada de Zapping Zone.
Las imágenes, tomadas durante su etapa como presentadores del icónico programa de Disney Channel, llegan acompañadas de un mensaje que encendió las alarmas de sus seguidores.
“No sé por qué no encontré las fotos que estaban en HD 4K, pero... ya estoy hablando con todo mi equipo de @tropicolab para estar de nuevo @carlamedina y yo con ustedes este próximo 2026. ¿Estaría bueno, no? Los extrañamos mucho”.
Aunque González no confirma directamente el regreso del famoso Zapping Zone, su pie de foto deja abierta la posibilidad de un nuevo proyecto junto a Medina para 2026, lo que ha generado especulación inmediata entre los fans que crecieron con las tardes frente al televisor.
Para muchos, ver nuevamente a Roger y Carla juntos, y además etiquetándose mutuamente, sugiere que algo se está cocinando, incluso si aún no lleva oficialmente el nombre del programa que marcó a toda una audiencia juvenil en Latinoamérica.
Zapping Zone, transmitido entre finales de los años noventa y la década de 2010, se convirtió en uno de los espacios más queridos de Disney Channel.
Mezclaba música, concursos, entrevistas, secciones de comedia y estrenos de series y películas del canal, logrando una conexión directa con los adolescentes de la época.
Bajo la conducción de Roger González, Carla Medina y otros presentadores que pasaron por el formato, el show se transformó en un referente generacional: quienes lo veían después de la escuela aún recuerdan su energía, su humor y la sensación de comunidad que logró crear.
Por ello, no sorprende que la publicación haya desatado entusiasmo inmediato.
La idea de volver a ver al dúo de presentadores en pantalla —sea o no dentro del formato original— revive la ilusión de quienes guardan un cariño especial por aquella etapa de Disney Channel.
Por ahora, habrá que esperar confirmaciones oficiales; sin embargo, el guiño de Roger es suficiente para que muchos ya imaginen un nostálgico reencuentro en 2026.
Tras su paso por Zapping Zone, Roger continuó ligado al mundo del entretenimiento: trabajó como presentador, también incursionó en doblaje, actuación y posteriormente emprendió proyectos propios.
Carla Medina siguió activa en varias ramas del entretenimiento: como presentadora, actriz, cantante y sobre todo como actriz de doblaje. Recientemente dio a luz a su primer bebé.
¿Se imaginan volver a correr junto a un camarógrafo a distancia? Los comentarios en la publicación evidencian lo que este programa marcó en su fiel audiencia.