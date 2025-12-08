¿Qué ha sido de Yuya, la influencer mexicana pionera de YouTube?

Yuya se convirtió en una de las primeras grandes estrellas de YouTube en México. Su estilo dulce, cercano y creativo la llevó a convertirse en referente para millones de jóvenes en Latinoamérica. ¿A qué se dedica ahora?
Con tutoriales de maquillaje, consejos y mensajes positivos, Yuya se transformó en una figura icónica de los primeros años de YouTube, marcando un antes y un después en el contenido femenino. Comenzó aproximadamente entre 2009 y 2010, cuando la industria apenas comenzaba a formarse.
Con su carisma natural y sin necesidad de generar polémicas, Mariand Castrejón Castañeda rompió récords de audiencia en la plataforma y se consolidó como una de las creadoras más influyentes en español.
Además de creadora digital, Yuya construyó su propia marca: Bailando Juntos, una empresa de productos de belleza y bienestar que refleja sus valores de cuidado personal y naturaleza.
Lejos de la publicación constante de videos, Yuya decidió enfocarse en un ritmo de vida más íntimo, auténtico y alejado del ruido mediático.
En 2021 se convirtió en mamá de Mar, quien recientemente cumplió 4 años. La llegada de su hijo transformó sus prioridades y fortaleció su vínculo con su comunidad.
Aunque ya no sube videos a YouTube, la influencer se mantiene activa en Instagram, donde comparte reflexiones, momentos de su maternidad y destellos de su día a día.
Esta se volvió su plataforma favorita. Incluso ha llegado a compartir imágenes como esta, que se remonta a su infancia.
Su evolución personal inspira a muchos de sus seguidores, quienes destacan cómo ha sabido equilibrar éxito, maternidad y vida privada, sin dejar de convertirse en una exitosa empresaria.
El cariño del público se mantiene intacto; cada actualización suya genera conversación y nostalgia entre quienes recuerdan sus inicios. Recientemente se dejó ver como una delicada catrina y los comentarios explotaron.
Su relación con el músico mexicano Siddhartha también es de muy bajo perfil. La manera en cómo educan y protegen la integridad de su hijo es un gesto de mucho respeto.
A más de 15 años del inicio de su explosión mediática, Yuya permanece como un símbolo de autenticidad y como una de las creadoras más queridas en la historia digital mexicana.
"Mi vida gira últimamente. Me mudé de ciudad, tengo un nuevo hobby que amo y me metí a clases. Mi Mar cumplió 4, y @bailandojuntos está por cumplir 8. Gente querida nueva y rutinas también", posteó la creadora hace unas semanas.
A pesar de su pausa en YouTube, Yuya continúa siendo una de las creadoras más influyentes en la historia de México. Su impacto se mantiene vivo entre quienes crecieron con ella y se autodenominaban "sus guapuras".