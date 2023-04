Exprometida de Aaron Carter reacciona al informe de su autopsia: “No me lo creo”

Sin embargo, la exprometida y madre del hijo de Carter, Melanie Martin, dijo lo siguiente al periódico The Sun tras publicarse el informe: “No voy a poder pasar página, aunque lo necesite mucho, porque yo no me lo creo. El forense me dijo que le encontraron con la ropa puesta. ¿Cómo podría haberse ahogado con la ropa puesta? Todavía tengo muchas más preguntas que me gustaría que se respondieran en relación con la investigación policial”.

Melanie mencionó que probablemente nunca tenga la respuesta a todas las preguntas sobre el fatal 5 de noviembre que se encontró el cuerpo sin vida de Carter.