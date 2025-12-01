Sienna Miller anuncia su embarazo en la alfombra de los British Fashion Awards

Londres, Inglaterra.- La llegada de Sienna Miller al British Fashion Awards acaparó toda la atención, esto porque la actriz apareció envuelta en un vestido blanco strapless de Givenchy, que puso en relieve su vientre de embarazo. Vogue Magazine replicó el momento de su paso por la alfombra roja y escribió "@siennathing está embarazada!” y añadió que la actriz había revelado que esperaba su segundo hijo a los 43 años con su pareja, acompañado del reconocimiento a su elección de Givenchy.

Ese mensaje selló una noticia que cerraba un periodo de especulaciones alrededor de la intérprete, madre de Marlowe desde 2012, nacida de su relación con Tom Sturridge. El itinerario emocional de Miller ha estado marcado por transiciones complejas. Tras su separación de Sturridge en 2015 y su vínculo posterior con Oli Green en 2022, la actriz decidió hablar sobre la presión que sintió respecto a su maternidad. En una entrevista con Elle UK recordó el peso que experimentó durante los años previos al cumplir 40 y cómo eso la llevó a preservar su fertilidad.

Dijo que la biología era “increíblemente cruel con las mujeres en esa década de los treinta” y que esa había sido la idea que la perseguía. Contó que, al llegar a los 40, decidió congelar algunos óvulos. Explicó que había tenido una fijación intensa con la idea de tener otro hijo y que ahora vivía con la serenidad de aceptar lo que ocurriera. Agregó que esa amenaza existencial había dejado de presionarla. Esa misma reflexión adquirió un tono más severo en British Vogue, cuando señaló que había invertido años fundamentales en alguien que, en sus palabras, “era como un balde con un agujero”. Afirmó que había desperdiciado tiempo y que esa inversión había sido su mayor moneda. Confesó también que imaginaba otra realidad familiar. Recordó que las relaciones no habían funcionado y que durante mucho tiempo creyó que estaría casada, con tres hijos y dedicada a la maternidad de un modo más amplio. El embarazo que hoy comparte con Green no fue del todo sorpresivo para quienes siguieron sus apariciones recientes. En el verano de 2023 fue fotografiada en Ibiza con una silueta que dejaba entrever su estado. En enero de 2024 el Daily Mail confirmó el nacimiento de una niña, la primera hija de la pareja. Miller y Green mantienen en reserva el nombre de la pequeña, una decisión acorde a la discreción que ambos han priorizado.

Una segunda sorpresa

La noche londinense también dejó espacio para otro momento revelador con la presencia de Ellie Goulding. La cantante llegó con un conjunto negro que dejaba ver una gestación temprana y posó con Beau Minniear, actor con quien inició una relación el verano pasado.

Una fuente citada por The Sun describió la conexión entre ambos como una unión basada en intereses compartidos, como el ejercicio y el arte, y aseguró que formaban una pareja muy atractiva.