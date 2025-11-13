Periodista hondureña Maity Interiano anuncia su segundo embarazo

Maity Interiano sigue siendo sorprendida por la vida. Después de un par de años de matrimonio y de haberse convertido en madre, la periodista hondureña ha anunciado que espera a su segundo bebé. A continuación todos los detalles.
Maity y su esposo, Anuar Zidán, se casaron en septiembre de 2023, tras un noviazgo lleno de ilusiones y de esperanzas de formar su propia familia.
El 9 de abril de 2024 llegó al mundo su bella hija, Nour. La pareja fue inmensamente feliz con la llegada de su primogénita.
Interiano, de origen hondureño, ha procurado que su bebé crezca rodeada del amor y la cultura de su familia, pero también de la de su esposo, quien es mexicano.
Además, le ha inculcado valores y el temor a Dios, al ser ella una persona creyente.
La vida de Maity ha tenido cambios radicales, pero positivos. Hace algunos meses puso fin a su paso en televisión tras 17 años trabajando como reportera y presentadora en Univision, una de las cadenas informativas más grandes de Estados Unidos.
Después de esos se enfocó en varios proyectos, como su propio podcast, llamado "Sencillamente Maity Interiano" y un emprendimiento vendiendo ropa de bebé en sus redes sociales.
Y este 13 de noviembre de 2025, sorprendió a todos sus seguidores al anunciar su segundo embarazo. Fue la revista Hola!, quien dio a conocer la información de forma exclusiva.
"Me siento sumamente agradecida con Dios con la oportunidad de volver a vivir el milagro de estar embarazada y de dar a luz", dijo Maity al ser entrevistada.
Maity confesó que su esposo fue quien primero presintió que serían padres por segunda vez. Cuando ella emprendía un viaje a Roma, en donde tuvo oportunidad de orar con plena tranquilidad, Anuar sintió "una corazonada".
Días después, Maity confirmó que estaba embarazada, aunque aún no saben si serán padres de otra niña o de un niño.
Sea lo que sea, asegura que toda la familia está muy feliz. Y aunque Nour apenas tiene 1 año y 7 meses, confió que se comporta como una hermana mayor cariñosa, dándole besos a su panza.
"Nos dimos cuenta muy pronto, porque gracias a Dios yo he sido muy constante y muy puntual con mis periodos menstruales. Esta vez hubo uno o dos días de retraso y, bueno, como teníamos esa emoción, no nos pudimos esperar mucho tiempo para hacer esas pruebas. Literalmente, dos días después de la fecha que me debía llegar mi periodo, Anuar y yo hicimos la prueba ahí en casa, y confirmamos la grata noticia de que estaba ya esperando a mi segundo bebé”, dijo Maity a Hola!, sobre el descubrimiento de su nuevo embarazo.
La bella y talentosa comunicadora hondureña confesó que su parto está previsto para abril de 2026, por lo que su nuevo retoño podría nacer en el mismo mes que su primera bebé.