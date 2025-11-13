Periodista hondureña Maity Interiano anuncia su segundo embarazo

"Nos dimos cuenta muy pronto, porque gracias a Dios yo he sido muy constante y muy puntual con mis periodos menstruales. Esta vez hubo uno o dos días de retraso y, bueno, como teníamos esa emoción, no nos pudimos esperar mucho tiempo para hacer esas pruebas. Literalmente, dos días después de la fecha que me debía llegar mi periodo, Anuar y yo hicimos la prueba ahí en casa, y confirmamos la grata noticia de que estaba ya esperando a mi segundo bebé”, dijo Maity a Hola!, sobre el descubrimiento de su nuevo embarazo.