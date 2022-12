Mar Rendón, exintegrante de La Academia 2022: “Me vestía raro... sufrí mucho de bullying”

GUAYAQUIL, ECUADOR.-¿Y si en lugar de esconder nuestras rarezas comenzamos a festejarlas? ¿Y si iniciamos a celebrar la originalidad en lugar de avergonzarnos de ella? Sí, estas son tan solo algunas preguntas que hicieron ruido en mi cabeza tras escuchar a la ecuatoriana Mar Rendón decir: “ser diferente es cool”.



En entrevista exclusiva con EL HERALDO, la ganadora del tercer lugar de La Academia 20 años, abre su corazón y relata el duro momento que vivió a los ocho años de edad; tuvo que luchar contra un monstruo: el bullying.



En entrevista exclusiva con EL HERALDO, la ganadora del tercer lugar de La Academia 20 años, abre su corazón y relata el duro momento que vivió a los ocho años de edad; tuvo que luchar contra un monstruo: el bullying.

La intérprete de "Laura no está" dialoga por primera vez con un medio de comunicación hondureño y con su melodiosa voz, nos transporta por un corto pero nostálgico viaje hacia su infancia, nos confiesa qué cambió de aquella joven de 19 años que cantó "Inevitable" de Shakira en el primer concierto de La Academia. También nos revela qué pasaba por su mente cuando la anunciaron ganadora del tercer lugar y nos comparte cómo es su relación de amistad con Cesia Sáenz, la "Leona de Honduras". Dice que el mundo necesita más amor y que la lección de vida más bonita se la han dado sus padres.

¡Conozca junto a nosotros a Mar Rendón!

¡Hola, Mar, un enorme gusto! ¿Cómo estás? ¡Hola! Muy bien, muy feliz de conversar con un medio de comunicación hondureño. Estoy en Ecuador, pero estoy haciendo todo lo posible para llegar a muchos países. Hay mucha más gente a la que conquistar a través de la música. ¿Cómo te están tratando estos últimos días de este 2022? Muy bien, acabo de sacar una canción en apoyo a la Selección de Ecuador, también una canción navideña junto a Lotus Blue, que son unos DJ´S. Estoy feliz porque estoy componiendo, le ha estado yendo muy bien a los lanzamientos que tuve como premio en La Academia.

Qué te parece si viajamos un poco por el tiempo y nos remontamos a tu infancia, ¿qué hechos marcaron tu niñez? Desde muy pequeña me ponía a escuchar música con mi papá. Me acuerdo muy bien de cuando estábamos en la sala y me ponía los discos de U2, Maroon 5, Guns N’ Roses. Desde muy pequeña me ponían la versión de cuna de bandas de rock, siento que siempre tuve esa influencia. Desde muy pequeña tuve un gran amor hacia la música. A los ocho años de edad que entré al coro de mi colegio dije: ¡uy, esto es lo que quiero! Siempre me gustó cantar.



¿Cuáles fueron las cosas más duras que te tocó vivir en esa etapa? ¿Sufriste bullying a los 8 años? Sí, lo conté por primera vez en La Academia. Nunca lo había hablado porque no lo tenía sanado del todo, pero ahora sí lo puedo decir abiertamente, sí me molestaban muchísimo por varios factores. Era una niña rara, era muy diferente en varios aspectos. Me vestía raro. Sufrí muchísimo de bullying.

Por mucho tiempo en mi vida fui muy insegura, incluso cuando entré a La Academia, tenía muchas inseguridades con mi apariencia, mi forma de ser, pero aprendí a amarme a mí misma y a ser quien soy yo. Siento que eso me ayudó a conectar con mucha gente. Ser diferente es cool. ¿Cómo eras de niña? ¿Jugabas a las barbies o a ser una artista? Jugaba a ser cantante y hacíamos con mi mejor amiga audiciones, ja, ja, ja, también jugábamos a ser bailarinas. Yo me acuerdo que yo decía que quería ser Hannah Montana. Eso es muy loco. Después de muchos años lo logré, ja, ja, ja.









Y hablando del mundo artístico... ¿En qué momento de su vida Mar Rendón se da cuenta de su talento y dice: “de aquí soy”?

En realidad comencé a los siete años de edad en una actividad curricular de Libre Elección del colegio de canto. Me acuerdo que nos hicieron cantar “Que canten los niños” y una profesora se quedó como “¿qué pasó?” porque yo estaba cantando más fuerte y luego me dijo: “no, no, no, está bien, siga haciéndolo así”. Aparte de la música, ¿cuáles son tus pasiones en la vida? Consideré mucho ser dermatóloga porque me gusta mucho el cuidado de la piel, sacar granos, puntos negros, ja, ja, ja. ¿En algún momento de tu vida has querido tirar la toalla?

¡Sí, claro que sí! Yo creo que el momento más decisivo fue después de sacar “Vuelvo a ser yo” porque, si no me equivoco, fue un año después de haber estado en “Ecuador tiene talento” acá en mi país. Estaba estudiando y no podía enfocarme solo en mi carrera. Cuando la canción salió, ninguna radio la quería poner porque no era música urbana, no era reguetón. Hasta me decían que era una canción muy rara y que la gente no la iba a entender. Fue un momento difícil, había mucha incertidumbre. Realmente ser cantante es muy difícil. ¿Y cómo está ese corazoncito de Mar? ¿Sos una persona que le abre las puertas al amor o sos como yo que se las tengo bien cerradas? Ja, ja, ja Yo creo que las abro demasiado, ja, ja, ja, entonces trato de no hacerlo. Creo que soy una persona enamoradiza, pero sé externarlo en letras de canciones, ahí desahogo todos mis sentimientos, ja, ja, ja. Y ya que tocamos el tema del amor, ¿tenías novio antes de ingresar a La Academia 20 años? ¡No, no! No tenía novio, ja, ja, ja. ¿Llegaste a sentir atracción por alguno de los integrantes de La Academia o simplemente te centraste en el trabajo que tenías que realizar para lograr grandes avances en el show mexicano? Sí, yo creo que estuve muy enfocada en los conciertos. Puse la mayor de mi atención en lo que tenía que hacer en el escenario. Eso me ayudó bastante para no desconcentrarme. Entonces, en entrevista exclusiva con EL HERALDO, ¿Mar Rendón niega todos esos rumores que han salido en redes sociales sobre Andrés? ¿Solo existe una linda amistad? ¡Claro que sí! Mucha admiración hacia él y a todos mis compañeros de La Academia. Siento que formamos una familia muy linda. Nos entendemos muy bien.







Su marcado y potente paso por La Academia

¿Qué cambió de aquella Mar que cantó “Inevitable” de Shakira en su primer concierto en La Academia a la Mar Rendón que hoy por hoy conquista con su más reciente sencillo “Laura no está” Yo creo que la confianza. Gané mucha confianza y amor propio, pero también siento que gané una identidad vocal que no tenía muy clara. Sabía que hacía cosas con mi voz, pero me daba miedo explotarla. Al inicio del reconocido programa de televisión, mirábamos a una Mar en calma, pero luego nos mostraste a otra Mar, a una Mar con más confianza y dispuesta a comerse el universo, ¿cuál fue la clave dentro de La Academia para alcanzar ese crecimiento a nivel personal y profesional? Yo creo que la clave fue aprender a recibir criticas que era algo que me costaba mucho antes de entrar a La Academia. Me daba mucho miedo escuchar los comentarios malos de la gente. ¿Y para Mar Rendón quién nunca debió ingresar a La Academia 20 años y por qué? ¡Huy! ¿Quién nunca? Este... No creo que nadie en especifico, siento que todos se merecían esa oportunidad y la verdad llegué a quererlos tanto a todos. ¿Te mirabas llegando al primer lugar de La Academia? ¡No! En realidad nunca. Desde el primer programa y lo hablamos con mi mamá de ir a La Academia, aprovechar la gran oportunidad para dar a conocer mi música, pero... Logré mucho más de lo que pensé que podía y bueno, llegamos hasta el tercer lugar que para mí es muchísimo. El plan siempre fue darme a conocer. Creo que Lolita Cortés también lo dijo. Yo estaba tratando de conquistar a la gente y no un lugar. ¿Qué pasaba por tu mente cuando te anunciaron como ganadora del tercer lugar? Me sentí en calma, ja, ja, ja. Yo solo me imaginaba lo horrible que ha de ser estar entre el primero y segundo lugar y que te hagan todo el show. ¿Cuáles fueron las cuatro presentaciones favoritas de Mar en La Academia? Las tengo clarísimas. Primero “Me cuesta tanto olvidarte”, porque fue la primera vez que se pararon los cuatro críticos y también siento que fue la primera vez con la que conecté con una canción en La Academia. Luego pondría “Sentirme vivo” porque fue un concierto increíble. Ahora vamos con la semifinal que fueron “Llorar” y “Laura no está”, siento que con ese concierto algo dentro de mí cambió. Y por último siento que “Amarrame”, porque a mí me costaba mucho mostrar mi lado sexy y sensual. Bueno... Y con tantos participantes y viviendo juntos por mucho tiempo, ¿quién era la persona más estresada en La Academia? Yo creo que Nelson, ja, ja, ja. Era bien miedosín, muy cuidadoso con todo lo que hacía, ja, ja, ja. Era relajado en ciertos aspectos, pero estresado en otros. Tenía buena vibra.

¿Se lleva bien con la “Leona de Honduras”? Aquí sus confesiones...

En redes sociales, te hemos visto en videos con Cesia Sáenz compartiendo algunos momentos en donde aparecen cantando juntas, ¿qué tal es tu relación con la “Leona de Honduras”? Nuestra relación es muy linda, yo admiro mucho a Cesia, desde la primera semana en La Academia. Al principio nos costaba mucho hablarnos porque no sabíamos si nos íbamos a caer bien o no, pero luego fuimos creando una muy linda amistad. Cesia tiene muchísimo talento. ¿Creías que Cesia se convertiría en la ganadora de La Academia cuando la escuchaste cantar por primera vez? ¿Qué pensaste de ella? Pues sí, habían algunas personas que yo dije: “ok, rival fuerte” y claro que entre esas personas estaba Cesia. ¿Se mantienen en comunicación? Sí, el otro día me mandó una foto porque encontró una pulpería que se llama “Marcia”, ja, ja, ja. ¿Planean alguna colaboración juntas en el futuro? Me encantaría volver a compartir escenario con ella y si se da para hacer alguna colaboración en algún futuro, claro que no me negaría, ja, ja, ja.

Aquí hablamos de todo un poco...

¿Cuál es la peor película que has visto? ¡Yyyyyy! Ga’Hoole: la leyenda de los guardianes. Es la peor, es muy mala movie (película), no la vean. Es aburrida, ja, ja, ja. Si solo pudieras llevar tres cosas a una isla desierta, ¿qué elegirías? ¡Huy! ¿Tres cosas? Chapstick, el celular y una guitarra. ¿Qué hay en el primer puesto de tu lista de deseos? Conocer a BTS, ja, ja, ja. ¿Quién de tu familia te ha dado la lección de vida más bonita? Yo creo que mis papás y hay una frase de mi mami que siempre digo que “el mundo es de los que joden” porque siempre me ha dicho que a veces hay que joder, joder y joder. Insistir hasta que se den las cosas y sin miedo porque a veces es lo que toca. He aprendido de ella a ser insistente y no descansar hasta que logre las metas que tengo. ¿Qué es lo que la gente nunca adivinaría con solo mirarte? Si era buena o mala estudiante. Los voy a dejar con la duda, ja, ja, ja. ¿Qué libro te ha cambiado la vida? El principito, es mi libro favorito. Tres datos que nadie sabe sobre vos... ¡Uhhhh! Creo que ya saben todo, ja, ja, ja, doy mucha información. Tengo un cuadro de Hong Kong y Jimmy en mi cuarto, estuve en unas olimpiadas de inglés en Londres con mi colegio en 2019 y también sé tocar el tres cubano. Mar Rendón siente debilidad por... Por RM de BTS, ja, ja, ja. Siento debilidad por... Mmm... Los nervios, los nervios me consumen mucho. Amorosa, enojada, perfeccionista, exigente, ¿cómo te describís? Con todos esos adjetivos, ja, ja, ja, yo creo que esos están a la perfección, ja, ja, ja. ¿Qué más le puedo agregar? Mmm... Intensa. Completa la frase... El mundo necesita más... Amor. Dice una de tus publicaciones en Instagram: “Esto es lo que quiero hacer por el resto de mi vida”, ¿Qué te falta hacer en tu vida? Me falta cumplir los objetivos que tengo ahora, pero sé que se darán. ¿Qué proyectos se vienen para el 2023? Se viene mucha música, ya estoy componiendo, ya me voy a ir a vivir a México a principios de enero. Quédense conmigo, atentos porque vienen muchas cosas lindas. Ya estoy trabajando en nuevas cosas para el año que se viene. Un mensaje para los hondureños que siguen tu carrera artística... Muchas gracias, Honduras, ya estaré visitando muy pronto la tierra de su “Leona”, de su ganadora. Un saludo para Cesia que la quiero muchísimo, sé que también hay mucha gente talentosa en Honduras. Angie Flores también de la generación pasada que la admiro mucho porque fui fan. Espero estar por allá visitando sus tierras, cantando y compartiendo este bello arte que es la música con todos ustedes.

Qué prefiere...

Una copa de vino o un tequila Un tequila porque el vino me cae mal y me causa dolor de brazos y dolor de cabeza. Poder decidir el futuro o cambiar el pasado ¡Huy! Cambiar el pasado. No, ninguna de las dos cosas, ja, ja, ja. ¿Un café con azúcar o recordar un viejo amor? ¡Huuuyyyy! Pues, ja, ja, ja, no sé... El café puede esperar, ja, ja, ja. Mentiras, recordar un viejo amor, tal vez, para que se vengan nuevas canciones, ¿quién sabe? Ja, ja, ja. Leer la mente o tener superpoderes Tener superpoderes, quisiera volar o ser invisible. Leer un libro o ver una serie Ver una serie.

Nos despedimos de este espacio con algunos nombres que evocan sentimientos y diferentes expresiones de nuestra entrevistada...