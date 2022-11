Nelson Carreras, exintegrante de La Academia 2022: “Caí en una especie de anorexia... Fue muy duro para mí”

CIUDAD DE GUATEMALA, GUATEMALA.- Posee una gigantesca sonrisa que aprisiona el corazón de sus fanáticos y unos brillantes ojos que contemplan cómo sus sueños comienzan a hacerse realidad. El carismático Nelson Carreras, quien obtuvo el cuarto lugar en La Academia 2022, se robó las miradas y los aplausos en el reconocido show mexicano. “A mí lo que más me caracteriza es el optimismo, la felicidad, la sonrisa, siempre quiero verle el lado bueno a las cosas. No voy a mentir, luego de La Academia han habido ciertos momentos donde sí me he sentido estresado o bajoneado, pero siempre la esencia está ahí”, comparte con mucha confianza Nelson Carreras, mientras nos preparamos para conocer a profundidad al mejor amigo de la hondureña Cesia Sáenz -ganadora de La Academia 20 años-.



LEA AQUÍ: La petición de Nelson Carreras a Guatemala tras victoria de Cesia en La Academia “Siempre hay que mantener al niño interior vivo y despierto. Verdaderamente siento que es algo que he logrado hacer”, revela con total tranquilidad el risueño cantante de 21 años de vida; pero... Pese a su inmensa y contagiosa sonrisa, no todo ha sido alegría en su vida. Y es que el intérprete de “Eres un ángel” tuvo que transitar un camino espinoso “mi adolescencia me pegó bien fuerte. Mi mente empezó a jugar en mi contra”, confiesa. “No sé qué me pasó que dejé de comer y me afectó muchísimo. Fue una experiencia muy intensa. Caí como en una especie de anorexia muy leve, ese momento fue muy duro para mí”, relata con un tono de voz que transmite victoria y no tristeza.



Nacido en Cuba, pero nacionalizado en Guatemala, Carreras conversa por primera vez con un medio de comunicación hondureño y en exclusiva nos relata parte de su infancia, nos confiesa cuál ha sido el momento más doloroso que ha marcado su vida, nos cuenta sobre su primer sencillo “Eres un ángel” y hasta nos menciona quién es el artista con el que le gustaría hacer una colaboración musical. Dice que “el respeto y la tolerancia es la clave para tener una vida exitosa y un mundo lleno de amor”.

¡Conozca junto a nosotros a Nelson Carreras!

¡Hola, Nelson! Qué honor poder conversar con vos, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, estoy muy contento porque por primera vez tengo la oportunidad de platicar con un medio de comunicación hondureño. Estoy muy feliz porque el pueblo hondureño me ha demostrado mucha solidaridad y mucho amor. Nosotros también estamos muy contentos de platicar con vos, Nelson. Para iniciar, intentemos retroceder un poco el tiempo... ¿Qué es lo que más recordás de tu infancia? ¿Cómo fue? Siempre fui un niño muy feliz, eso sí me caracterizó siempre. Yo me levantaba y me acostaba riéndome todo el tiempo. Recuerdo mucho mi peinadito de honguito, ja, ja, ja. Yo nací y viví en Cuba hasta los 13 o 14 años de edad y luego de eso me vine a vivir a Guatemala.

Tengo una doble nacionalidad porque mi familia por parte de mamá es guatemalteca, entonces yo vine a vivir acá a Guatemala. Aquí comenzó mi vida y mi carrera artística. En mi infancia descubrí que realmente mi pasión es la música. De pequeño siempre supe lo que yo quería ser porque descubrí que lo único que a mí no me aburría era la música. ¿A qué edad empezaste a cantar y cómo fue ese momento en que descubriste tu pasión por la música? Hay un momento muy clave donde yo me di cuenta como: “¡hay, puedo cantar!”. Me acuerdo que yo tenía unos siete u ocho años, tal vez, y estaba en la sala de mi casa con mi hermana y ahí empezamos a cantar los dos y de la nada ella guardó silencio y me dejó cantando a mí solo... Yo cantaba y cantaba y yo no veía por dónde parar de cantar... Realmente donde empezó mi carrera como cantante, fue en el colegio alrededor de los nueve años, tenía a mi mejor amiga que le encantaba y logró meterme en el coro junto a ella y ahí me descubrieron los profesores de canto... De ahí a seguir con la locura, ja, ja, ja, que es la vida del artista.



TAMBIÉN Así es el guatemalteco Nelson Carreras Además de la música, ¿a qué otra cosa te dedicas?

Después de mi pasión por la música, cuando entré a la adolescencia descubrí que tenía otra pasión... ¡El baile! Yo veía a mi prima bailando en la sala de la casa de mi abuela y yo decía: ¡ay, qué bonito esto! Mi prima se metió a bailar flamenco y yo dije: “no pues, yo me tengo que meter a esto también”. Me encanta, me ponía a practicar con ella, inventábamos coreografías. Ese era nuestro juego. Decidí estudiar flamenco, llevo muchos años estudiando flamenco, de hecho, este año también estuve practicando hasta que empezó todo lo de La Academia. Me gusta el arte. Me gusta el maquillaje, el baile, el teatro, todo me encanta. Nelson, sabemos que en la vida no todo es color de rosa, ¿cuál ha sido el momento más doloroso que ha marcado tu vida? Yo creo que la adolescencia, ja, ja, ja. La adolescencia es el momento más difícil por el que los seres humanos tenemos que pasar, porque hay muchos cambios hormonales, hay muchas cosas en nuestro cerebro que empiezan a funcionar de manera diferente.

Todos estos cambios provocan que te empieces a llenar de ansiedad, a entrar en pequeñas crisis donde puedes entrar en una ligera depresión... Mi adolescencia me pegó bien fuerte. Mi mente empezó a jugar en mi contra. En algunos momentos me sentí muy solo a pesar de que siempre estuve acompañado. No sé qué me pasó que dejé de comer y me afectó muchísimo. Fue una experiencia muy intensa, yo digo que por las mismas hormonas loquillas. Literal, caí como en una especie de anorexia, no lo llego a considerar así como que tan extremo, pero sí llegué a una especie de anorexia muy leve. Ese momento fue muy duro para mí. Y si pudieras cambiar algo de tu vida, ¿qué sería? ¿Realmente cambiarías algo de tu vida? No, no cambiaría nada del pasado. El pasado nos define, nos hace llegar hasta donde estamos. Si yo te dijera, bueno cambio esa etapa en mi vida, te aseguro que no estaría aquí donde estoy, no te estaría comentando esto, no serviría de una voz para muchas personas que tal vez no saben qué hacer y que no saben que solo es una etapa.

¡Una prometedora carrera artística!

Bueno, Nelson, como no todo en la vida es malo y también hay buenas noticias... Contanos de tu primer sencillo “Eres un ángel”, ¿quiénes te acompañan en este nuevo proyecto? “Eres un ángel” es mi primer sencillo y fue mi primera canción que yo compuse cuando tenía entre 16 y 17 años, fue cuando empecé a descubrir que tenía el don de componer, porque era un área que nunca había experimentado.



En ese tiempo mi tío me compró un piano que es bien pequeño, era casi de juguete, pero servían todas las notas. En ese piano empecé a tocar acordes y a componer y dije: “voy a componer mi primera canción” y así salió “Eres un ángel”, decidí que fuera la primera canción para exponer al exterior y así conectar con la gente porque es mi pura esencia en su máximo esplendor.



ADEMÁS: Nelson Carreras, el mejor amigo de Cesia en La Academia 20 años y el favorito del público ¿De qué habla “Eres un ángel”? ¿En qué o en quién te inspiraste? Cuando tenía 16 años me enamoré, amores de adolescencia, ustedes saben que los amores de la adolescencia son los más intensos y los más sufridos, ja, ja, ja, la adolescencia es una etapa intensa. Yo me enamoré y dije: “Ah, bueno, voy a empezar a componer esta canción”, pero si se dan cuenta la canción es como una historia, pero que se divide en dos, al principio es como que todo hermoso de que si te veo a los ojos el tiempo se congela, todo muere alrededor, solo contigo, si me das un abrazo me siento reconfortado y ya el final de la canción es como la historia de separación porque la primera mitad la compuse cuando estaba con la persona y la segunda cuando ya no estaba. La compuse en mi etapa de aceptación, fue aceptar el hecho de que esta persona no iba a estar, pero que siempre la iba a guardar en mi corazón y que de alguna forma no nos estamos hablando, no nos estamos viendo pero cada quien se cuida y vela por el otro desde su punto y sabe que el otro va a estar bien y le manda su energía. De repente en otra vida te vuelvas a encontrar con esa persona y sí sea tu oportunidad. ¡Ay! Cómo duelen esos amores de adolescencia verdad, Nelson, ja, ja, ja... Pero bueno, sigamos, ja, ja, ja. Y la experiencia para grabar este tema musical, ¿qué tal? ¿cómo fue? ¡Fue una locura! Estuvo rodeado de risas, de llanto, de frustraciones, de todo. Ahí sí fue una bola de emociones gigante mezclada por todos lados porque esta es una experiencia que yo nunca había vivido y que realmente tenía que aprender yo de cero y relacionarme con gente que supiera del tema. El tema de la canción, el audio, fue muy sencillo. Lo que se nos complicó fue la hora de publicación, porque fue un desastre, como es mi primer sencillo la distribuidora te crea tu nombre en todas las plataformas. Nosotros habíamos puesto que a las 7:30 de la noche se estrenara la canción y resulta que la canción salió un día antes en varias plataformas y ya la gente la estaba escuchando. Todo lo que se tenía guardado se expuso antes de tiempo. Y con el video, yo estaba que ya lloraba, porque yo decía: “no va a salir el video, no va a salir”. Ese video que ustedes ven se planificó en una semana y media antes, es muy poco tiempo para una producción audiovisual y se hizo y se grabó en un día. Estuve rodeado de gente tan amorosa, tan apasionada por lo que hace, que todo salío de manera muy orgánica y muy bonita. ¿Cuál ha sido la reacción de tus fans con esta canción? Es increíble, yo estoy súper agradecido con todo lo que está pasando, con cómo me han ayudado las ranitas (sus fans) -yo les digo familia-. He encontrado ese apoyo en la familia “ranitas”. Ha sido muy linda la respuesta que he tenido del video y la canción. Ha tocado muchos corazones que es el objetivo principal que yo quería lograr.









Cambiando de tema... Sabemos que fuiste uno de los participantes que logró destacar en La Academia 20 años, ¿qué representa para vos tu paso por el reconocido programa de TV? Primero me demostré muchas cosas a mí mismo. Primero me demostré que soy una persona más fuerte de lo que creía, nunca pensé llegar tan lejos, porque realmente me di cuenta que en La Academia llegan al final los que son muy fuertes. Fue una oportunidad gigante de crecimiento y donde pude expresar y mostrar cierta parte de mi país que creí importante, cierta esencia que tiene Guatemala y que es importante exponerla cuando somos representantes de nuestro país en un show tan grande como lo es La Academia México. Fue la oportunidad número uno de crecer y número dos de hacer que la gente conozca y se interese más por Guatemala y Centroamérica en general. No les voy a decir que no fue estresante, porque realmente fue súper estresante, creo que nunca he vivido un estrés tan grande en mi vida, pero valió la pena. ¿Cuáles fueron las tres presentaciones favoritas de Nelson en La Academia? ¡Ay! Mis conciertos favoritos los tengo bien claros. Fue el de “Creo en ti”, “Pégate” y el otro lo divido en dos porque me gustó mucho “Volví a nacer” y “Amiga mía” que se la dediqué a Cesia Sáenz, la “Leona de Honduras”. Esos conciertos los guardo muy fuerte en mi corazoncito.



LE PUEDE INTERESAR: Con caravana y un reconocimiento estatal: el cálido recibimiento a Nelson Carreras en Guatemala Hablando de Cesia Sáenz, me lleva a mi siguiente pregunta, ¿cómo nace la amistad entre Nelson y la “Leona de Honduras”? Es muy extraño porque Cesia fue la última participante que llegó al hotel donde nos estábamos quedando y yo desde que la vi dije: “ella es...” Es que es una cuestión muy... Yo lo veo hasta incluso espiritual. Hay personas que conectan contigo y que ese lazo no se puede romper y que tú sabes que ahí vas a tener una gran amistad.



Me encantó tanto la sinceridad que ella ofrece, la autenticidad que tiene, esa total honestidad con la que habla, le guste a quién le guste y le pese a quién le pese pero eso es lo mejor que puede tener un ser humano... Honestidad, sinceridad y ser transparente en todo. De alguna forma siento que ella encontró un refugio en mí y yo un refugio en ella. Una sola razón por la que creías que la “Leona de Honduras” sería la ganadora de La Academia 20 años Yo no necesitaba ninguna razón. Yo desde que la conocí yo sabía que ella iba a ganar. Es bien raro, pero es que así es. Yo lo sabía y razones... Simplemente porque se lo merece, por su gran talento, por su gran corazón, porque representó a un país de una manera muy digna.



Es que si me pides una razón no te la puedo dar porque hay tantas razones. Ella representó muy bien a Honduras, representó muy bien la esencia de su país, compartió sus costumbres con el mundo. Tiene una voz increíble que la tiene porque Dios se la dio, porque ella ni siquiera había entrenado su voz antes de estar en La Academia. Tiene una gran presencia, sabe bailar, sabe hacer todo. Cesia es entretenida, tiene todo el paquete completo. Era obvio que ella iba a ganar. Y para Nelson, ¿quién nunca debió haber entrado a La Academia y por qué? Yo creería que Emilio. Creo que él no estaba preparado en ese momento emocionalmente. Él no estaba preparado para aceptar esa gran carga y esa gran ansiedad que uno vive en La Academia y bueno, terminó saliendo y lo entiendo perfectamente. Él no estaba lo suficientemente formado y fuerte como para enfrentar un reto tan grande. Bueno... Y con tantos participantes y viviendo juntos por mucho tiempo, ¿quién era la persona más desordenada en La Academia? ¡Ay! El más desordenado, y sin duda alguna, era Santiago. Imagínense que se fue de La Academia, quitaron su cama y estaba todo empegostado el piso, sepa Dios de qué estaba empegostado el piso. Había una bolsa donde se contaron más de 20 botellas de agua que todavía no estaban vacías. No, eso era un desastre total y con mucho cariño lo digo, pero ¡a la madre! ¿Qué pedo? Ja, ja, ja, o sea, yo era desordenado, pero hasta ¿cuándo? Ja, ja, ja, ¿hasta dónde íbamos a llegar? ¿Continúa la idea de irte a vivir a México con Cesia y Rubí? ¡Claro que sí! Sigue en marcha ese plan. Yo creería que con ellas pudiera vivir de una bonita manera y pudiéramos compartir muchas experiencias bonitas y apoyarnos el uno al otro. Así que si se da la oportunidad la recibo con mucho amor. Y aquí nos encanta el chisme, bueno, realmente no nos encanta pero nos entretiene un poco... ¿Ya te entregaron el carro que ganaste? ¡Ay, no! No, ja, ja, ja, ni el dinero ni el carro ni nada, ja, ja, ja. De hecho a ninguno de los extranjeros, incluyendo a Cesia, nos han dado los premios respectivos porque es un gran proceso. Tenemos que tener ciertos papeles de México para generar un NIT, es como un númerito para facturar y para que todos los procesos sean legales. Esperemos en Dios que pronto se pueda, ja, ja, ja.



VEA AQUÍ: ¿Quién es el exacadémico al que Lolita Cortés “le echó el ojo” para el teatro musical? ¿Cuándo tendremos la oportunidad de tenerte en Honduras? Ojalá que muy pronto. No saben, desde que conocí a Cesia tengo muchas ganas de conocer Honduras. Espero que muy pronto se dé la oportunidad. Ojalá salga algún concierto por allí, donde pueda acompañar a Cesia o tal vez alguna gira de algo... Yo el más emocionado porque quiero conocer sus tierras. Esperamos tenerte pronto en estas tierras catrachas. Y ahora, cómo es tu vida después de La Academia Ha sido una locura, una bonita locura, eso sí... Pero una locura al fin y al cabo. Es que de un día para otro como que ya todo cambia. La gente te ubica, todo lo que haces tiene un impacto, tiene una influencia. Estás en el ojo público, sientes esa presión como de que tengo que seguir sacando música, de la nada se te llena tu agenda. Es un cambio de 180 grados a otra vida completamente diferente. Yo lo recibo con mucho amor y esto es lo que quiero hacer de mi vida.









¡Aquí hablamos de todo un poco...!

Sabemos que vivimos en países donde se da mucho la discriminación por X o Y razón, ¿en algún momento de tu carrera artística has sido discriminado por tu orientación sexual? ¡Claro que sí! Muchas veces y no solo en mi carrera artística. En mi vida, en mi día a día... De la nada uno va caminando y para un carro a gritarte cosas. En el colegio es una experiencia súper traumática y creo que por eso y por cada cosa que me pasa quiero hablar más y más de mi orientación sexual y de la comunidad LGBT+ en general.



Es importante dar visibilidad, es importante que la gente empiece a empatizar y comience a entender que somos seres humanos iguales, con una esencia diferente, pero iguales; no merecemos bajo ningún concepto que las personas que nos rodean nos hagan sentir amenazados en nuestro día a día. Gracias, Nelson, por la confianza con EL HERALDO. Sigamos hablando de todo un poco... ¿Cuál es tu libro favorito? A mí me encanta Harry Potter, pero mi libro favorito de la vida se llama “Tú puedes sanar tu vida” de Louise Hay. Es un libro de autoayuda maravilloso que le recomiendo a todo el mundo. Ese libro cambió mi vida y está siempre en mi corazón. ¿Qué te llena de impotencia? Pensar que hay gente que se levanta todos los días simplemente a generar odio en las redes sociales, no solo hacia mí, sino hacia las personas que amo y que me rodean y hacia gente en general. Hay gente que se levanta, literalmente, en las mañanas a escribir comentarios de odio en las redes sociales y de eso viven. Me genera impotencia no poder verles sus caras, porque son tan cobardes que ni siquiera muestran su cara real, sino que se esconden detrás de una cuenta falsa para destruir la autoestima de las personas. ¿Con qué artista te gustaría hacer una colaboración musical? ¡Yuridia! Ja, ja, ja, ja, ni tenías que terminar la frase, con Yuridia, fijo. No esperábamos otra respuesta, ja, ja, ja. ¿Y si pudieras cenar con un famoso, con quién sería y por qué? ¡Con Yuridia! Ja, ja, ja. Quisiera preguntarle cómo fue el proceso desde que ella salió de La Academia, cómo construyó su carrera, qué tuvo que hacer y sacrificar para llegar hasta donde está y lograr ser una de las artistas más reconocidas.

LAS CORTITAS...

Y hablando de cintas y libros, ¿a qué actor elegirías para una película biográfica de tu vida? A Andrew Garfield, ja, ja, ja, es que me han dicho que me parezco a él. Entonces digo: “bueno, si hay que escoger a alguien parecido que él sea el futuro de mi vida”, ja, ja, ja... Ahí está el Andrew Garfield. ¿Qué es lo que más extrañas de Cuba? Mi abuela vive allá, realmente vive la mitad del año allá y la otra mitad del año acá en Guatemala. La mitad del año que está allá es lo que más extraño.



TAMBIÉN: Los alumnos de La Academia que grabaron sencillos antes de ingresar al reality ¿Quién te inspira a ser mejor? Yo mismo, la verdad es que yo mismo. Estamos muy acostumbrados a siempre inspirarnos en alguien más, tenemos que buscar más inspiración en nosotros mismos. Tres cosas que te pueden hacer llorar... Mi abuela, ja, ja, ja, que alguien maltrate animales y una película de amor intensa. ¿Qué es lo que más valoras de una amistad? La honestidad y la fidelidad. ¿Cuál es el mayor logro que has tenido hasta este momento? ¡Ay! Empezar a cumplir mis sueños. Iniciar en La Academia y comenzar a sacar mi primera canción. Todo eso. Completa la frase: Yo no puedo vivir sin... ¡Gomitas! Ja, ja, ja. El mejor consejo que le podés dar a alguien... ¡Ehhhh! Vive tu vida desde tu perspectiva y no desde la perspectiva de alguien más, porque todos tenemos opiniones y una manera diferente de ver la vida, enfócate en tu modo de vivir y no en lo que alguien más quiera de ti. Y como ya casi le estamos diciendo adiós a este 2022, ¿qué proyectos se vienen para el 2023 que ya está a la vuelta de la esquina? Mucha música, más videos, ya estoy viendo cómo sacar el siguiente sencillo, cómo hacer el próximo video o cómo mantenerme. Quisiera meterme a cursos de baile y de canto para seguir perfeccionando mi talento. También quiero ir al gimnasio. No estoy acostumbrado, le huyo mucho, pero es muy necesario para mantener un buen estado de salud y una vida mucho más sana. Un mensaje para los hondureños que siguen tu carrera artística... Muchas gracias, no crean que no he visto en las estadísticas de mis redes sociales, que ustedes ahí están entre los primeros lugares. Les agradezco mucho, yo no sé qué hice para merecer ese amor tan lindo que ustedes como un pueblo hermano-centroamericano me han brindado a mí como artista. Gracias por ayudarme, por darme la plataforma que tengo hoy.



Recuerden que el respeto y la tolerancia es la clave para tener una vida exitosa y un mundo lleno de amor. Pensemos antes de actuar, pensemos antes de hablar y también pensemos antes de escribir un comentario en las redes sociales porque no saben el impacto tan grande que puede tener en otras personas. Muchas gracias también a EL HERALDO por darme este gran espacio y esta entrevista tan bonita y tan llena de contenido que me han hecho.









QUÉ PREFIERE...

Acabar con el racismo o acabar con el machismo ¡A la madre! Ustedes son malos, ¿verdad? Ja, ja, ja... ¡A la gran...! Bueno, creo que primero acabaría con el racismo por la razón de que ataca a los dos géneros y ya después acabamos con el machismo, ja, ja, ja. Poder volar o poder leer la mente Poder volar, ¿pa´ qué leerle la mente a la gente? Ver una película con los mejores momentos de tu pasado o ver solo una escena importante de tu futuro ¡Ay! Ver una sola escena importante de mi futuro, ¿pa´ que te miento? Poder hablar con los animales o poder teletransportarte Poder hablar con los animales, cien por ciento. Una copa de vino o una taza de café Ninguna de las dos porque ni tomo vino ni tomo café ni tomo alcohol, ja, ja, ja. Me quedo con el té o con el agüita.

Nos despedimos de este espacio con algunos nombres que evocan sentimientos y diferentes expresiones de nuestro entrevistado...