Proyecciones: Cesia Sáenz y su futuro más allá de La Academia

Para el músico y productor Emilio Álvarez es importante lo que hacen estos programas de TV, de dar toda la estructura de producción, plan de medios, exposición en un escenario, etc., pero es solo una etapa que una vez termina deja el inicio de un reto: hacer sostenible una carrera musical , que el artista tenga una continuidad, y eso es algo que no se logra siempre.

Pero estas son cláusulas que cada participante acepta, está igualmente en la libertad de no hacerlo y no ser parte del proyecto.

A consideración de Espinal, este panorama beneficia y perjudica. Beneficia por la exposición mediática que le dan al artista, muy importante para iniciar una carrera, y perjudica porque si bien TV Azteca les da toda la estructura durante el programa, el artista le retribuye al salir del mismo participando en eventos del canal, “pero no son eventos para beneficiar al artista, sino a la compañía, teniendo a cantantes que aunque no tienen una gran trayectoria sí sirven para estar en buenos eventos”.

“Tengo entendido que desde que ponen el pie en La Academia firman un contrato que es por cinco años. La Academia es la que se encarga del soporte de su carrera, no creo que ellos puedan emprender algo personal por el hecho de que al tener firmado un contrato con una compañía tan grande como Azteca Music y TV Azteca, entonces no se puede hacer nada. Nosotros hemos intentado hacer algo con las otras chicas que han salido, pero no se puede hasta que cumplen un tiempo de contrato con dicha compañía”, detalló el productor musical Oswaldo Espinal.

Dice Oswaldo Espinal que si Cesia puede no venir a Honduras, “yo le diría que no venga, no porque no la queramos ver, es cuestión de que si va a entablar una carrera hay que hacerla con todos los dotes, con lo que ella pueda aprovechar de esta gente, ya que se lo ponen en bandeja de plata, pero siempre con el cuidado necesario, necesita mucha asesoría para eso”.

El artista y productor Nilo Espinal es tajante al decir que “en Honduras no hay una industria musical, se trabaja en ello”.

Y aquí el contexto de esta especie de deriva musical: “Nuestro sector de la música carece de una legislación que le dé soporte a la actividad artística”, señala Emilio Álvarez.

Ante este panorama, ¿qué debe hacer Cesia? Lo primero, enfatiza Álvarez, es “acercarse a las personas que manejan el conocimiento de cómo funciona el sector musical local. Lo primero es tener esa consciencia de cómo funciona lo local en todas las etapas, desde lo gremial, derechos que en Honduras se están reivindicando, la parte de propiedad intelectual, la estructura de su equipo, la planificación de su carrera musical, cómo se visualiza: como solista, con banda en vivo, con pistas; en qué espacios se va a conectar, cómo le dará sostenibilidad a su proyecto artístico...”.

Porque una carrera es mucho más que un programa y una voz espectacular.

“Al final esto se trata de la prestación de un servicio artístico, y esos son los elementos que hay que visualizar”, acota nuestro entrevistado.

Nilo Espinal dice que lastimosamente cuando un artista gana La Academia y regresa al país no hay un mapa a seguir de lo que hay que hacer, “entonces pienso que en primer lugar es fomentar la carrera de ella con su música, posicionarla en todos los medios y plataformas, porque las posibilidades de Cesia son más grandes que las de los artistas que estamos en Honduras, porque ha tenido una exposición inmensa”.

Para Espinal es imprescindible seguir un orden para plantear su futura carrera, “ella viene comenzando y si no sigue un orden se puede quedar en el olvido... Si trabaja fuerte puede tener oportunidades inmensas porque es una gran artista”.