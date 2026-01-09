  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías entretenimiento

Bruno Mars prepara su regreso musical con el álbum y la gira The Romantic

Bruno Mars confirma una gira internacional por América y Europa y el lanzamiento de The Romantic, su primer álbum en solitario tras seis años de ausencia discográfica

  • Actualizado: 09 de enero de 2026 a las 10:57
Bruno Mars prepara su regreso musical con el álbum y la gira The Romantic
1 de 12

El cantante estadounidense Bruno Mars han anunciado su nueva gira internacional que le llevará este 2026 por grandes estadios de América y Europa con su último álbum titulado The Romantic, que será lanzado oficialmente el próximo mes de febrero.

 Foto: Instagram | @brunomars
Bruno Mars prepara su regreso musical con el álbum y la gira The Romantic
2 de 12

Según su página web, la gira durará seis meses y se iniciará en Las Vegas, Estados Unidos, en abril y finalizará en Vancouver, Canadá, en octubre.

 Foto: Instagram | @brunomars
Bruno Mars prepara su regreso musical con el álbum y la gira The Romantic
3 de 12

Acompañando a Mars en todas las fechas estará su colaborador de Silk Sonic Anderson Paak, como DJ Pee Wee. Los teloneros incluyen a Victoria Monét, Raye y Leon Thomas.

 Foto: Instagram | @brunomars
Bruno Mars prepara su regreso musical con el álbum y la gira The Romantic
4 de 12

“The Romantic Tour” es una producción de Live Nation, abarca casi 40 espectáculos en Norteamérica y Europa y en ella pondrá en escena las nuevas composiciones de su primer álbum de estudio en seis años.

 Foto: Instagram | @brunomars
Bruno Mars prepara su regreso musical con el álbum y la gira The Romantic
5 de 12

El cantante y compositor nacido en Hawái anuncio en su perfil de redes sociales esta semana que The Romantic será su cuarto álbum de estudio y su primer trabajo en solitario desde 24K Magic, lanzado en 2016.

 Foto: Instagram | @brunomars
Bruno Mars prepara su regreso musical con el álbum y la gira The Romantic
6 de 12

En un post en la red X aparece lo que podría ser la carátula de este álbum con el retrato del cantante en blanco y negro y enmarcado con flores.

 Foto: Instagram | @brunomars
Bruno Mars prepara su regreso musical con el álbum y la gira The Romantic
7 de 12

Su último proyecto se materializó en 2021, como parte de Silk Sonic junto a Anderson Paak, con el disco An Evening With Silk Sonic, que les valió los premios Grammy a la grabación del año, canción del año, Mejor interpretación de R&B y Mejor canción de R&B, recuerda la revista Variety.

 Foto: Instagram | @brunomars
Bruno Mars prepara su regreso musical con el álbum y la gira The Romantic
8 de 12

Aunque Mars ha estado alejado de los focos como solista, pasó 2025 dominando las listas de éxitos con diversas colaboraciones.

 Foto: Instagram | @brunomars
Bruno Mars prepara su regreso musical con el álbum y la gira The Romantic
9 de 12

Die With a Smile, su dueto con Lady Gaga, fue uno de los sencillos más exitosos del año, coronando el Billboard Hot 100 durante cinco semanas no consecutivas y convirtiéndose en la canción que más rápido alcanzó los mil millones de reproducciones en Spotify, señala la publicación.

 Foto: Instagram | @brunomars
Bruno Mars prepara su regreso musical con el álbum y la gira The Romantic
10 de 12

La ecuación se repitió con APT, su colaboración con Rosé.

 Foto: Instagram | @brunomars
Bruno Mars prepara su regreso musical con el álbum y la gira The Romantic
11 de 12

Este es el conjunto de ciudades que integran el recorrido confirmado del intérprete.

 Foto: Instagram | @brunomars
Bruno Mars prepara su regreso musical con el álbum y la gira The Romantic
12 de 12

Bruno Mars nació como Peter Gene Hernández el 8 de octubre de 1985.

 Foto: Instagram | @brunomars
Cargar más fotos