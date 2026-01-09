  1. Inicio
  2. · Entretenimiento

Gwyneth Paltrow revela las consecuencias de su divorcio de Chris Martin en su carrera

Gwyneth Paltrow revela que un proyecto cinematográfico fue descartado tras su separación de Chris Martin, en medio de una fuerte atención mediática internacional

  • Actualizado: 09 de enero de 2026 a las 10:43
Gwyneth Paltrow revela las consecuencias de su divorcio de Chris Martin en su carrera

La actriz ganadora de un Oscar agregó con ironía que "fue genial, porque me estaba divorciando y luego me despidieron; fue increíble”, dijo, sin dar más detalles sobre la película.

 Foto: Shutterstock

Los Ángeles, Estados Unidos.- La actriz norteamericana Gwyneth Paltrow ha revelado que la descartaron del reparto de una película debido a la atención mediática que generó su divorcio del líder del grupo Coldplay, Chris Martin.

En una conversación con la actriz Amy Poehler en su podcast "Good Hang" de la que se hacen eco medios locales, Paltrow reveló que su separación de Martin en 2014, la afectó profesionalmente.

La famosa pareja acaparó titulares en todo el mundo al anunciar su intención de "separarse conscientemente" tras más de una década de matrimonio en la que tuvieron dos hijos.

Astronomer contrata a Gwyneth Paltrow para "rescatarlos" del escándalo en concierto de su exesposo

"Somos padres, ante todo, de dos hijos increíblemente maravillosos, y pedimos que se respete su espacio y privacidad, y los nuestros, en estos momentos difíciles", declararon en un comunicado en aquel momento, recuerda la CNN.

Gwyneth Paltrow revela las consecuencias de su divorcio de Chris Martin en su carrera
(Foto: Cortesía redes sociales)

"Siempre hemos llevado nuestra relación de forma privada, y esperamos que, al separarnos conscientemente y criar juntos, podamos continuar de la misma manera", agregaron.

Paltrow, de 53 años, le contó a Poehler que “se suponía que iba a hacer una película en un momento dado... y fue justo después de la separación consciente con Chris, y hubo muchas críticas duras en la prensa. Y creo que el distribuidor dijo: ‘Esto podría estar demasiado candente’”.

Paltrow se defiende de demanda sobre un accidente de esquí

La actriz ganadora de un Oscar agregó con ironía que "fue genial, porque me estaba divorciando y luego me despidieron; fue increíble”, dijo, sin dar más detalles sobre la película.

La artista, nacida en Los Ángeles, se encuentra actualmente promocionando su papel en su nueva película "Marty Supreme", donde interpreta a una estrella de cine en decadencia que mantiene un romance con el protagonista de la película, interpretado por Timothée Chalamet.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
EFE

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias