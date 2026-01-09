Gwyneth Paltrow revela las consecuencias de su divorcio de Chris Martin en su carrera

Los Ángeles, Estados Unidos.- La actriz norteamericana Gwyneth Paltrow ha revelado que la descartaron del reparto de una película debido a la atención mediática que generó su divorcio del líder del grupo Coldplay, Chris Martin.

En una conversación con la actriz Amy Poehler en su podcast "Good Hang" de la que se hacen eco medios locales, Paltrow reveló que su separación de Martin en 2014, la afectó profesionalmente.

La famosa pareja acaparó titulares en todo el mundo al anunciar su intención de "separarse conscientemente" tras más de una década de matrimonio en la que tuvieron dos hijos.