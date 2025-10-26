Chris Martin y Sophie Turner: La nueva pareja de Hollywood tras sus rupturas con Dakota Johnson y Peregrine Pearson

El vínculo entre Turner y Martin ha despertado interés entre los seguidores de ambos, especialmente después de que se recordara un episodio de 2020 en el que el músico felicitó a la actriz por su cumpleaños en un vídeo organizado por su entonces esposo, el cantante Joe Jonas. En aquella grabación, Turner se mostró emocionada al recibir el mensaje del líder de Coldplay, un gesto que ahora ha cobrado nueva relevancia.