Chris Martin y Sophie Turner: La nueva pareja de Hollywood tras sus rupturas con Dakota Johnson y Peregrine Pearson

La actriz británica Sophie Turner, de 29 años, y el músico Chris Martin, de 48, estarían iniciando una relación tras sus recientes separaciones sentimentales.
Según ha informado el Daily Mail, la protagonista de Game of Thrones habría comenzado a verse con el líder de Coldplay después de poner fin a su relación con el aristócrata británico Peregrine “Perry” Pearson.
De acuerdo con fuentes citadas por el medio, Turner y Martin habrían coincidido en una cita privada en Londres semanas después de que ambos concluyeran sus respectivas relaciones. El vocalista británico rompió el pasado junio con la actriz estadounidense Dakota Johnson, de 35 años, tras casi ocho años de relación y un compromiso.
La separación de Turner y Pearson se habría producido oficialmente a finales de septiembre, tras meses de rumores sobre distanciamiento. La actriz y el heredero del condado de Cowdray fueron vistos por última vez juntos durante una boda en la alta sociedad londinense, donde, según testigos, discutieron durante la celebración.
Poco después, Turner habría retomado su vida social en la capital británica, coincidiendo con la presencia de Martin en la ciudad, donde Coldplay ofreció varios conciertos en el estadio de Wembley dentro de su gira Music of the Spheres.
Por su parte, Pearson —hijo del cuarto vizconde Cowdray y heredero del histórico patrimonio familiar— ha sido visto recientemente acompañado por una nueva pareja en un club de Londres.
El vínculo entre Turner y Martin ha despertado interés entre los seguidores de ambos, especialmente después de que se recordara un episodio de 2020 en el que el músico felicitó a la actriz por su cumpleaños en un vídeo organizado por su entonces esposo, el cantante Joe Jonas. En aquella grabación, Turner se mostró emocionada al recibir el mensaje del líder de Coldplay, un gesto que ahora ha cobrado nueva relevancia.
Turner y Jonas contrajeron matrimonio en 2019 y comparten dos hijas: Willa, de cuatro años, y Delphine, de dos. La pareja finalizó su divorcio en septiembre de 2024.
Tras su separación, la actriz fue vinculada sentimentalmente con Perry Pearson a finales de 2023, relación que se mantuvo en el foco mediático durante casi dos años. Durante ese tiempo, ambos compartieron apariciones públicas y publicaciones en redes sociales, aunque los rumores de ruptura se intensificaron este verano, cuando se afirmó que Turner había activado un perfil en la aplicación de citas para celebridades Raya.
Chris Martin, por su parte, finalizó su relación con Dakota Johnson en junio de 2025, tras una historia que comenzó en 2017. Según fuentes cercanas a la pareja, la decisión fue amistosa, aunque definitiva. Martin comparte dos hijos, Apple y Moses, con su exesposa, la actriz Gwyneth Paltrow, con quien mantuvo un matrimonio entre 2003 y 2015.