‘No canta como tú’: Acusan a Alexander Acha de “hacer menos” a Nelson en La Academia

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- La Academia ha estado rodeada de polémicas desde sus inicios y a tan solo unos días de la final surgió una acusación contra el director Alexander Acha, quien ha sido catalogado como el más polémico en la historia del concurso.

Todo surgió en una aula de clases, cuando Andrés conversaba con Alexander y el maestro Raúl Carballeda. “A ver, Nelson no canta como tú”, expresó Acha para después ser interrumpido por el académico: “Pero es bien exacto”.

Ante ello, el director insistió en que el guatemalteco, una de las voces más admiradas el concurso, no podía llegar a las notas. “Sí, pero no tiene... por el registro y todo no puede llegar a esas notas, le es imposible, Nelson no llegaría por el peso vocal, no hay manera, tiene otro registro”, dijo.

Luego de eso, siguió diciéndole muchas de sus ventajas al académico, las cuales lo favorecerían en el futuro y no a Nelson, quien posiblemente no triunfe después de La Academia.

LEA: “Te invito un cafecito”: El momento en que Cesia y Andrés pactan una cita fuera de La Academia

Tras las polémicas declaraciones, el fragmento de video circuló rapidamente por las redes sociales, donde miles de usuarios lo viralizaron opinando al respecto sobre el favoritismo de Acha hacia Andrés y el desmérito hacia Nelson.

Muchos internautas coincidieron en que la producción pretende que quien gane el concurso sea un mexicano, siendo esta la raíz de las palabras de Acha para tener alguna influencia en el público.

Otros usuarios reprocharon la actitud del director, argumentando que “su labor en el concurso es apoyarlos a todos por igual”.

Cabe mencionar que Nelson es uno de los académicos más fuertes en la competencia, por lo que no se descarta que domine los primeros lugares el concurso. Además, en la final de La Academia cantará al mismo tiempo que mostrará sus mejores pasos.

+¿Cómo se elegirá al finalista de La Academia que formará parte de Grupo Cañaveral?