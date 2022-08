CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- Se acerca el final de La Academia. Este fin de semana se decidirá quién será el máximo ganador del concurso de canto y posteriormente cada uno de los finalistas deberá seguir su camino por su cuenta para cumplir su sueño de convertirse en cantantes profesionales.

Ante esto, una de las preguntas que los fanáticos tiene es qué pasará con Andrés y Cesia, dos de los académicos que aparentemente se habrían enamorado en medio del proyecto.

El originario de Sonora, México y la hondureña nacida en Comayagua, se han mostrado muy cercanos y con una química muy fuerte, al punto que en el concierto número 12 cerraron su dueto con un apasionado beso.

VEA: Así fue el momento en que Cesia clasificó a la final de La Academia

Desde ese día, esa química que ya se veía fluir en la casa, en las clases y en los ensayos ha ido en aumento, al punto que se han dado otros besos, abrazos y diferentes muestras de cariño.

Recientemente, los dos cantantes comparecieron en la Cabina POV de La Academia, un segmento en la plataforma de TikTok, donde el presentador Pablo Chagra les consultó sobre sus expectativas del concurso y su vínculo.

Ambos se mostraron muy cariños y sonrientes y hasta bromearon con los supuestos celos que una bailarina provoca en Cesia al bailar muy de cerca con Andrés en las presentaciones. En la entrevista ambos aseguraron no ser novios, pero reconocieron que hay una fuerte atracción y que les gustaría conocerse más.

De un momento a otro, las personas que se encontraban conectadas viendo la transmisión comenzaron a interrogar a ambos jóvenes y les advirtieron que no se ilusionaran en vano, pues también ha surgido el rumor de que todo se trata de una presunta estrategia para ganar votos con los fanáticos del otro.

ADEMÁS: En busca del primer lugar: ¿Quiénes son los finalistas de La Academia 2022?

“Nada más no se vayan a andar ilusionando en vano. Ni a nosotros tampoco”, les leyó Pablo en un comentario. Ante esto, Andrés reaccionó sorprendido y Cesia le dijo: “¿Vos no me estás ilusionando en vano, verdad?”. Él la miró a los ojos y le respondió: “No. Es más, te invito un cafecito después de que salgamos y se acabe todo”, ella sonrió y pronunció: “Vaya pues”.

En ese instante, Andrés comentó que esa era la primera vez que hablaban sobre concretar un cita fuera del reality show y le volvió a preguntar: “¿Vamos?”. Ella le cuestionó: “¿Es una cita?” Y Andrés dijo que sí, siempre y cuando ella no tenga que volver a Honduras inmediatamente después de concluir el programa.

Cesia, muy sonriente le dijo: “Vos ponés el café y yo pongo el pan”.

“Sin azúcar”, acotó él. Ella sonrío y le dijo que sí -esto porque Andrés fue diagnosticado hace algunos años con diabetes tipo 1.

Luego elogió el café que Cesia les prepara en las mañanas, pues es muy atenta con sus compañeros y disfruta de prepararles desayunos estilo catracho, acompañados con una taza de café.

VEA TAMBIÉN: Así ha sido el duro camino para Cesia Sáenz en La Academia