Con un apasionado beso, Cesia y Andrés ejecutaron un impecable dueto en La Academia

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- Uno de los duetos más esperados en La Academia ocurrió este sábado, abriendo con broche de oro el concierto número 12. Cesia Sáenz, la representante de Honduras, y el mexicano Andrés, interpretaron la canción “Recuérdame” de Marc Anthony y Natalia Jiménez.

La hermosa hondureña fue la primera en cantar, apareciendo sola en el escenario, usando un vestido largo, en rosa pálido y con sus característicos risos sueltos. Andrés, por su parte, usó un traje oscuro y formal.

A medida interpretaban la canción, los académicos se dejaron llevar por sus emociones y entre caricia y caricia, finalizaron la presentación con un apasionado beso que dejó con la boca abierta al público y a los críticos.

Tras el impactante momento, la primera en hablar fue Lolita Cortés, cuya opinión generó espectación días previos, pues en conciertos anteriores se le ha acusado de coquetear con el alumno y por otro lado, ser muy dura con Cesia en las críticas.

Pero para sorpresa de muchos, la mexicana fue muy amable con ambos y destacó lo mucho que le gustó la interpretación de los académicos.

“La verdad es que me encantó, me encantó de principio a fin. Los dos entendieron lo que es un dueto, no es uno más que el otro”, comenzó diciendo Cortés.

La jueza también destacó que lograron compenetrarse hasta el último segundo de la presentación, lo cual para ella fue una manera original de cerrar su dueto.

”Por primera vez veo que ustedes dos realmente se compenetran, poco a poco lo van dejando ir, hasta que regresan al escenario ¡Felicidades, niños!”, concluyó.

Por su parte, Ana Bárbara, rememoró que en algún momento de su carrera le tocó hacer dos giras con el famoso cantante Vicente Fernández y narró que se acercaba mucho a ella en medio de las interpretaciones, haciéndola sentir ruborizada, pero dijo que entendió que en el escenario se debe hacer sentir al público una experiencia especial.

“El público gritaba, lo mismo que estaba pasando esta noche aquí, que nos iban llevando... Yo a la mitad de la canción empecé a temblar bien rico, porque me fueron llevando a su mundo, bien padre. Y luego viene el momento, la cereza en el pastel y ya nos quedamos con esa interpretación magna, así la siento yo hoy, impresionante. Cerraron y nos quedamos todos ahí enmaravillados, lo cual quiere decir que ellos nos hicieron suyos esta noche, lo aplaudo”, dijo “La reina grupera”.