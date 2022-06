Cesia Sáenz a sus compañeros: Yo vine a ganar, no le voy a tener lástima a nadie

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- Cesia Sáenz, la catracha que participa en el concurso de La Academia, le dejó claro a sus compañeros que está dispuesta a todo para llevarse el premio para ella y su país.

Fue durante una clase del maestro Beto Castillo, que la hondureña manifestó a qué llegó a La Academia y que no le importa “comerse” a quien sea con tal de ganar.

“Yo que ustedes estaría muy nervioso porque no tienen idea con la hambre que vengo y no tienen idea de cómo revoluciono y cómo me fortalezco cada día, cada minuto, cada segundo”, inició diciendo mientras estaba rodeada de sus compañeros.

“No voy a parar y yo vine aquí a ganar y no le voy a tener miedo ni lástima a nadie”, afirmó.

VEA AQUÍ: Cesia Sáenz, la hondureña que buscará el primer lugar en La Academia 2022

Cesia les advirtió a sus compañeros que se pusieran a trabajar. “Me voy a comer a quien sea para obtener lo que yo quiero y lo que yo deseo porque nadie me lo va a quitar”, añadió.

Asimismo, ante el comentario de Castillo, sobre sostenerle la mirada, la catracha aseguró que ella ya no será débil.

“Yo no confío en la gente que no sostiene la mirada cuando le hablo. Reconozco su inmenso talento, tiene una voz preciosa y me gusta su personalidad. Esta que habla con seguridad”, afirmó el maestro.

En el tercer concierto de La Academia la hondureña fue la más destacada por su participación. Cesia interpretó el tema “El me mintió” de Amanda Miguel.

MIRE AQUÍ: Arturo López Gavito felicita a Cesia Sáenz por su “ejecución vocal impecable”

Sáenz se llevó las felicitaciones de todos los jueces, quienes estuvieron de acuerdo del talento de la catracha.