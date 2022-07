CIUDAD DE MÉXICO.- “Voy a hacerlo con todas las energías y voy a bailar para que no me digan que no bailo”, dijo categóricamente Cesia Sáenz antes de subir al escenario en el décimo concierto de La Academia.

Pero tras la fiesta que armó en el escenario junto al resto de bailarines, llegó el momento de escuchar a los críticos, quienes en su mayoría no le dieron muy buenas opiniones.

“Quiero que me respondas algo que es muy simple ¿viste que nos levantáramos a bailar?”, le preguntó la jueza Lola Cortés tras su presentación. Cesia respondió que no.

“Lucía más tu vestido. Tu voz va con esta canción, en serio que sí, tu eres hermosa... No sé qué pasó, pero no me la creí”. Y agregó: “Creo que Honduras tiene una gran representante, me muero por verte en la final, pero no me paré a bailar porque no me la creí”, dijo Cortés, que ha sido una de las principales críticas para la compatriota.

ADEMÁS: Cesia Sáenz, la hondureña que buscará el primer lugar en La Academia 2022

Por su parte, Ana Bárbara describió a Cesia como una leona, “una leona hondureña” y aplaudió que haya hecho su propia versión de la icónica canción de Celia Cruz. “Le imprimiste un color a esta versión, muy rica, muy sabrosa... Si bien lo de los pasos y todo, que en eso es especialista Lola, aunque yo también te veo, hubo un bajón de cadera que me impactó”, comentó.

Incluso, esta vez destacó que tuvo un mejor control del aire al momento de bailar y cantar. “Yo creo que vas muy, muy bien. Eres una estrella, hija de tu madre”, pronunció entre risas al recapacitar: “¡Ay, dije una grosería!”.

De igual manera, el crítico Horacio Villalobos, quien aseguró que Cesia es preciosa e ilumina el escenario, dijo que fue una presentación que tuvo forma, pero no fondo y por eso no se pararon a bailar. “Los artistas tienen que venir del fondo, del fondo de tus emociones, del fondo de tus visceras, del fondo de tu corazón tienen que salir las cosas y en esta ocasión la negra no tuvo tumbao”, finalizó.

Por su parte, Arturo López Gavito, considerado “El juez de hierro” de La Academia, destacó el avance en contener el aire y aseguró que no notó ni una sola desafinación. “Voy celebrando la manera en la que vas avanzando. Eres una guerrera, sigue así”, dijo para sorpresa de la hondureña y del público, pues en el concierto pasado la desarmó con sus críticas.

+ Hondureña Cesia Sáenz es aplaudida por los jueces tras su “ejecución impecable” en tercer concierto

Finalmente, Alexander Acha, director del concurso de canto, dijo que a la hora de votar es importante ver que Cesia no solo bailó mejor de lo que lo había hecho hasta el momento, sino que además lo hizo mejor que muchos otros, dándole así todo el mérito en la presentación.

AQUÍ LAS CRÍTICAS COMPLETAS: